КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Судьи КСУ еще не приняли решение по делу о представлении народных депутатов о толковании статьи 4 Конституции в контексте введения множественного гражданства.
Источник: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии "Украинской правде"; ответ КСУ на запрос УП, опубликованный в статье ""Новые" и "старые" украинцы. Для чего нужен закон о множественном гражданстве"
Прямая речь спикера парламента: "По состоянию на сейчас решение КСУ относительно конституционного представления народных депутатов о толковании статьи 4 Конституции Украины еще не принято".
Детали: Стефанчук отметил, что ранее состоялась открытая часть дела – стадия публичного обсуждения. Сейчас суд перешел к закрытой части конституционного производства, в рамках которой формируется проект решения. Спикер подчеркнул, что не располагает информацией о сроках его принятия или содержании.
В секретариате Конституционного суда в ответ на запрос УП подтвердили, что судьи до сих пор не приняли решение по этому делу.
В КСУ добавили, что заседание Большой палаты суда является полномочным, если на нем присутствуют не менее 12 судей, а решение – принятым, если за него проголосовали не менее 10 судей.
В то же время с 27 января 2025 года КСУ работает в составе 11 судей, то есть кворума нет. Это делает невозможным проведение заседаний Большой палаты и принятие решений.
Предыстория:
- Верховная Рада 18 июня приняла президентский закон о введении в Украине института множественного гражданства. Владимир Зеленский зарегистрировал соответствующий документ 7 августа 2024 года.
- Ранее глава государства дважды инициировал внедрение множественного гражданства в Украине – 1 декабря 2021 и 22 января 2024 года.
- В декабре 2021 года 99 нардепов из разных фракций попросили КСУ растолковать норму Конституции Украины о "едином гражданстве", чтобы выяснить, законно ли внедрять множественное.