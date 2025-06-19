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КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукЧетверг, 19 июня 2025, 09:21
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Пустые стулья в зале Конституционного суда. Фото с сайта КС

Судьи КСУ еще не приняли решение по делу о представлении народных депутатов о толковании статьи 4 Конституции в контексте введения множественного гражданства.

Источник: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии "Украинской правде"; ответ КСУ на запрос УП, опубликованный в статье ""Новые" и "старые" украинцы. Для чего нужен закон о множественном гражданстве"

Прямая речь спикера парламента: "По состоянию на сейчас решение КСУ относительно конституционного представления народных депутатов о толковании статьи 4 Конституции Украины еще не принято".

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Детали: Стефанчук отметил, что ранее состоялась открытая часть дела – стадия публичного обсуждения. Сейчас суд перешел к закрытой части конституционного производства, в рамках которой формируется проект решения. Спикер подчеркнул, что не располагает информацией о сроках его принятия или содержании.

В секретариате Конституционного суда в ответ на запрос УП подтвердили, что судьи до сих пор не приняли решение по этому делу.

В КСУ добавили, что заседание Большой палаты суда является полномочным, если на нем присутствуют не менее 12 судей, а решение – принятым, если за него проголосовали не менее 10 судей.

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В то же время с 27 января 2025 года КСУ работает в составе 11 судей, то есть кворума нет. Это делает невозможным проведение заседаний Большой палаты и принятие решений.

Предыстория:

  • Верховная Рада 18 июня приняла президентский закон о введении в Украине института множественного гражданства. Владимир Зеленский зарегистрировал соответствующий документ 7 августа 2024 года.
  • Ранее глава государства дважды инициировал внедрение множественного гражданства в Украине – 1 декабря 2021 и 22 января 2024 года.
  • В декабре 2021 года 99 нардепов из разных фракций попросили КСУ растолковать норму Конституции Украины о "едином гражданстве", чтобы выяснить, законно ли внедрять множественное.

гражданствоКСВерховная Радазаконодательство
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