Зеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини
Четвер, 19 червня 2025, 11:30
Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих від удару російської ракети по житловому будинку в Солом’янському районі Києва.
Джерело: глава держави в соцмережах
Деталі: У четвер Зеленський був на місці влучання російської фугасної ракети Х-101 у київську багатоповерхівку та поклав квіти. Як повідомлялось, цей удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей.
Реклама:
Пряма мова: "Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати.
Цей обстріл – нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни".
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. О 19:20 18 червня рятувальники завершили пошукові роботи.
- Лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок масованого російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення.
- Правитель Росії Володимир Путін виправдав масовані ракетні удари по українських містах, заявивши, що ціллю нібито є об’єкти оборонно-промислового комплексу.