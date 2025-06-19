Зеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих від удару російської ракети по житловому будинку в Солом’янському районі Києва.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: У четвер Зеленський був на місці влучання російської фугасної ракети Х-101 у київську багатоповерхівку та поклав квіти. Як повідомлялось, цей удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей.

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Пряма мова: "Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати.

Цей обстріл – нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни".

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