Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 червня 2025, 11:30
Зеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини
скриншот

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих від удару російської ракети по житловому будинку в Солом’янському районі Києва.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: У четвер Зеленський був на місці влучання російської фугасної ракети Х-101 у київську багатоповерхівку та поклав квіти. Як повідомлялось, цей удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей.

Реклама:

Пряма мова: "Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати.

Цей обстріл – нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. О 19:20 18 червня рятувальники завершили пошукові роботи.
  • Лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок масованого російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення.
  • Правитель Росії Володимир Путін виправдав масовані ракетні удари по українських містах, заявивши, що ціллю нібито є об’єкти оборонно-промислового комплексу.

ЗеленськийКиївракетний ударвоєнні злочини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата": Приносить лише смерть
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"
Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення ізраїльських атак
Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера, імітуючи допомогу ЗСУ – прокуратура
ЗМІ: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході
Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів для армії РФ
Усі новини...
Зеленський
ЗМІ: Зеленський поки що планує особисту участь у саміті НАТО в Гаазі
Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади: Маємо конкретні рішення
Зеленський скоротив візит до Канади й повертається в Україну – ЗМІ
Останні новини
23:44
Ірландія попрощалась із вугіллям: остання ТЕС закрилась назавжди
23:28
Росіяни атакували безпілотником Суми: постраждала жінка
23:28
10 локацій для відпочинку у Польщі та Угорщині: добірка туристичних маршрутів
23:08
Акції європейського конкурента Starlink злетіли на 27%
22:49
Сибіга відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата": Приносить лише смерть
22:28
Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ про "претензії на західну Україну"
22:15
Двоє чоловіків постраждали через артилерійський обстріл Херсона
22:02
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"
21:57
Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення ізраїльських атак
21:50
Вагітна жінка постраждала через російську атаку в Запорізькому районі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: