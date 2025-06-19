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Зеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 июня 2025, 11:30
Зеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
скриншот

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших от удара российской ракеты по жилому дому в Соломенском районе Киева.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: В четверг Зеленский был на месте попадания российской фугасной ракеты Х-101 в киевскую многоэтажку и возложил цветы. Как сообщалось, этот удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей.

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Прямая речь: "Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать.

Этот обстрел - напоминание миру, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают: Украина ежедневно должна становиться сильнее. Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны".

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Предыстория:

  • Более 39 часов продолжалась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. В 19:20 18 июня спасатели завершили поисковые работы.
  • Только на этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице в результате массированного российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.
  • Правитель России Владимир Путин оправдал массированные ракетные удары по украинским городам, заявив, что целью якобы являются объекты оборонно-промышленного комплекса.

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