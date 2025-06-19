Зеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших от удара российской ракеты по жилому дому в Соломенском районе Киева.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: В четверг Зеленский был на месте попадания российской фугасной ракеты Х-101 в киевскую многоэтажку и возложил цветы. Как сообщалось, этот удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей.

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Прямая речь: "Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать.

Этот обстрел - напоминание миру, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают: Украина ежедневно должна становиться сильнее. Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны".

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