Путін поговорив із Сі про Іран і планує зустріч у Китаї 2 вересня
Правитель РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном; сторони обговорили Іран і домовилися про зустріч у Китаї наприкінці серпня – на початку вересня, заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.
Джерело: російське державне пропагандистське інформагентство "РИА Новости"
Пряма мова Ушакова: "Обидві сторони (Росія і КНР – ред.) дотримуються ідентичних підходів, рішуче засуджують дії Ізраїлю, які порушують статут ООН та інші норми міжнародного права. Москва і Пекін принципово виходять з того, що врегулювання ситуації, що склалася, і питань, пов'язаних з іранською ядерною програмою, не має силового рішення..., а має бути досягнуте виключно політико-дипломатичним шляхом".
Деталі: Він також розповів, що Путін поінформував Сі про свої останні "міжнародні контакти", а саме про телефонні розмови з "ключовими гравцями в контексті ізраїльсько-іранського протистояння".
"(Путін – ред.) підтвердив готовність Росії здійснити в разі потреби посередницькі зусилля", – сказав Ушаков.
Він додав, що сторони також обговорили і двосторонні відносини Росії та Китаю.
За даними "РИА Новости", Путін і Сі "домовилися побачитися 31 серпня – 3 вересня".
В іншому повідомленні агентства йдеться, що Путін і Сі проведуть "повномасштабні переговори в Китаї 2 вересня".
Передісторія:
- Раніше президент США Дональд Трамп розповів, що російський лідер Володимир Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту на Близькому Сході, але Трамп порадив йому спершу врегулювати російсько-українську війну.