Путін поговорив із Сі про Іран і планує зустріч у Китаї 2 вересня

Китайський лідер Сі Цзіньпін та глава Кремля Володимир Путні під час зустрічі у Пекіні у травні 2024 року. Фото з сайту Кремля

Правитель РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном; сторони обговорили Іран і домовилися про зустріч у Китаї наприкінці серпня – на початку вересня, заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

Джерело: російське державне пропагандистське інформагентство "РИА Новости"

Пряма мова Ушакова: "Обидві сторони (Росія і КНР – ред.) дотримуються ідентичних підходів, рішуче засуджують дії Ізраїлю, які порушують статут ООН та інші норми міжнародного права. Москва і Пекін принципово виходять з того, що врегулювання ситуації, що склалася, і питань, пов'язаних з іранською ядерною програмою, не має силового рішення..., а має бути досягнуте виключно політико-дипломатичним шляхом".

Реклама:

Деталі: Він також розповів, що Путін поінформував Сі про свої останні "міжнародні контакти", а саме про телефонні розмови з "ключовими гравцями в контексті ізраїльсько-іранського протистояння".

"(Путін – ред.) підтвердив готовність Росії здійснити в разі потреби посередницькі зусилля", – сказав Ушаков.

Він додав, що сторони також обговорили і двосторонні відносини Росії та Китаю.

РЕКЛАМА:

За даними "РИА Новости", Путін і Сі "домовилися побачитися 31 серпня – 3 вересня".

В іншому повідомленні агентства йдеться, що Путін і Сі проведуть "повномасштабні переговори в Китаї 2 вересня".

Передісторія: