Путин поговорил с Си об Иране и планирует встречу в Китае 2 сентября

Китайский лидер Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин во время встречи в Пекине в мае 2024 года. Фото с сайта Кремля

Правитель РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином; стороны обсудили Иран и договорились о встрече в Китае в конце августа – начале сентября, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Источник: российское государственное пропагандистское информагентство "РИА Новости"

Прямая речь Ушакова: "Обе стороны (Россия и КНР – ред.) придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, которые нарушающие устав ООН и другие нормы международного права. Москва и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой не имеет силового решения…, а должно быть достигнуто исключено политико-дипломатическим путем".

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Детали: Он также рассказал, что Путин проинформировал Си о своих последних "международных контактах", а именно о телефонных разговорах с "ключевыми игроками в контексте израильско-иранского противостояния".

"(Путин – ред.) подтвердил готовность России осуществить в случае необходимости посреднические усилия", – сказал Ушаков.

Он добавил, что стороны также обсудили и двусторонние отношения России и Китая.

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По данным "РИА Новости", Путин и Си "договорились увидеться 31 августа – 3 сентября".

В другом сообщении агентства говорится, что Путин и Си проведут "полномасштабные переговоры в Китае 2 сентября".

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