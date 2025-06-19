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Українські військові взяли в полон окупанта за допомогою FPV-дрона

Ольга КацімонЧетвер, 19 червня 2025, 17:15
Українські військові взяли в полон окупанта за допомогою FPV-дрона
Скриншот

Воїнам 414-ї окремої бригади безпілотних систем вдалося за допомогою FPV-дрона взяти в полон російського піхотинця.

Джерела: Сухопутні війська ЗСУ414 бригада "Птахи Мадяра"

Дослівно: "Командир екіпажу дрона 414 бригади "Птахи Мадяра" з позивним Пейн прямував до своєї цілі, коли росіянин підняв руки".

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Деталі: Пілот не став ліквідовувати російського окупанта, а "супроводив" російського окупанти до українських позицій. Полоненого передали піхотинцям суміжного підрозділу.

У 414-й бригаді уточнили, що подія сталася 17 червня. Для підрозділу "Птахи Мадяра" взяття в полон за допомогою FPV-дрона сталося вперше.

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Дослівно: "Наш пілот дотримався норм гуманітарного права та почав супроводжувати полоненого дроном та доставив до позицій суміжників".

Передісторія:

полоненіросійсько-українська війнабезпілотники
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