Украинские военные взяли в плен оккупанта с помощью FPV-дрона
Бойцам 414-й отдельной бригады беспилотных систем удалось с помощью FPV-дрона взять в плен российского пехотинца.
Источники: Сухопутные войска ВСУ, 414-я бригада "Птицы Мадяра"
Дословно: "Командир экипажа дрона 414-й бригады "Птицы Мадяра" с позывным Пейн направлялся к своей цели, когда россиянин поднял руки".
Подробности: Пилот не стал ликвидировать российского оккупанта, а "сопроводил" его к украинским позициям. Пленного передали пехотинцам соседнего подразделения.
В 414-й бригаде уточнили, что событие произошло 17 июня. Для подразделения "Птицы Мадяра" это первый случай взятия в плен с помощью FPV-дрона.
Дословно: "Наш пилот соблюдал нормы гуманитарного права и начал сопровождать пленного дроном до позиций соседнего подразделения".
Предыстория:
- В 2023 году российский оккупант под Бахмутом сдался в плен украинскому дрону.
- В феврале 2025 года девять россиян сдались в плен дрону с громкоговорителем украинских десантников.