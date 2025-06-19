Украинские военные взяли в плен оккупанта с помощью FPV-дрона

Бойцам 414-й отдельной бригады беспилотных систем удалось с помощью FPV-дрона взять в плен российского пехотинца.

Источники: Сухопутные войска ВСУ, 414-я бригада "Птицы Мадяра"

Дословно: "Командир экипажа дрона 414-й бригады "Птицы Мадяра" с позывным Пейн направлялся к своей цели, когда россиянин поднял руки".

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Подробности: Пилот не стал ликвидировать российского оккупанта, а "сопроводил" его к украинским позициям. Пленного передали пехотинцам соседнего подразделения.

В 414-й бригаде уточнили, что событие произошло 17 июня. Для подразделения "Птицы Мадяра" это первый случай взятия в плен с помощью FPV-дрона.

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Дословно: "Наш пилот соблюдал нормы гуманитарного права и начал сопровождать пленного дроном до позиций соседнего подразделения".

Предыстория: