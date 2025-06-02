У Москві погрожують зривом перемовин через атаку на авіацію – джерело
Після удару СБУ по російській авіації в межах операції "Павутина" Москва пригрозила зривом перемовин і продовженням бойових дій.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у Міністерстві оборони, обізнаний з перебігом переговорів
Деталі: За словами співрозмовника, зрушення на переговорах є, однак Москва навмисно зосереджується на несуттєвих питаннях, аби затягнути процес.
Пряма мова джерела: "У перемовинах точно є [прогрес – УП]. Але другорядність питань, які хоче обговорювати Росія, свідчить про навмисне затягування часу і пошук для цього будь-яких механізмів у процесі перемовин".
Деталі: Окремо джерело зауважило, що нещодавня операція СБУ "Павутина" – під час якої було уражено 41 російський військовий літак, включно зі стратегічними бомбардувальниками та літаком А-50 – також вплинула на хід переговорів.
"Російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин і продовження бойових дій через такі кроки", – повідомив посадовець.
Водночас, за даними джерела, Москва не змінила підходу до своїх вимог:
"Вимоги були ті ж, що і під час першої зустрічі. Спочатку вихід з території п’яти областей – Курської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської – і тільки тоді умови припинення вогню".
Співрозмовник також підтвердив, що головним представником російської делегації залишається Володимир Мединський - він має повні повноваження й перебуває на прямому зв’язку з лідером РФ Володимиром Путіним.
"Позиція російської сторони була такою ж непохитною, як і під час першого раунду перемовин. Але цього разу українська сторона відповідала також жорстко. І це головна відмінність. Кислиця був одним із тих, хто проартикулював усі позиції, з якими не погоджується наша сторона", – підсумував співрозмовник УП.
Що передувало:
- Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
- За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.
- Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що під час перемовин у Стамбулі 2 червня Росія запропонувала Україні тимчасове припинення вогню на 2–3 дні на окремих ділянках фронту.
- Видання Axios дізналось від українського посадовця, який говорив на умовах анонімності, що, у переданому Росією "меморандумі" щодо припинення вогню та завершення війни збережені попередні ультимативні вимоги - зокрема щодо визнання російської окупації українських територій.
- Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню.
Нагадаємо:
- Спецоперацію Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" – одну з наймасштабніших і найскладніших диверсійних операцій проти військової авіації Росії, було проведено 1 червня 2025 року.
- Внаслідок операції, за даними СБУ, було уражено 41 російський військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
- Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова після спецоперації СБУ "Павутина" заявила, що України має свої карти у війні.
- Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи українську атаку на російські військові аеродроми, внаслідок якої були знищені та пошкоджені стратегічні бомбардувальники, заявила, що Україна успішно захищає себе.