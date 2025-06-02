У Москві погрожують зривом перемовин через атаку на авіацію – джерело

Після удару СБУ по російській авіації в межах операції "Павутина" Москва пригрозила зривом перемовин і продовженням бойових дій.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у Міністерстві оборони, обізнаний з перебігом переговорів

Деталі: За словами співрозмовника, зрушення на переговорах є, однак Москва навмисно зосереджується на несуттєвих питаннях, аби затягнути процес.

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Пряма мова джерела: "У перемовинах точно є [прогрес – УП]. Але другорядність питань, які хоче обговорювати Росія, свідчить про навмисне затягування часу і пошук для цього будь-яких механізмів у процесі перемовин".

Деталі: Окремо джерело зауважило, що нещодавня операція СБУ "Павутина" – під час якої було уражено 41 російський військовий літак, включно зі стратегічними бомбардувальниками та літаком А-50 – також вплинула на хід переговорів.

"Російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин і продовження бойових дій через такі кроки", – повідомив посадовець.

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Водночас, за даними джерела, Москва не змінила підходу до своїх вимог:

"Вимоги були ті ж, що і під час першої зустрічі. Спочатку вихід з території п’яти областей – Курської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської – і тільки тоді умови припинення вогню".

Співрозмовник також підтвердив, що головним представником російської делегації залишається Володимир Мединський - він має повні повноваження й перебуває на прямому зв’язку з лідером РФ Володимиром Путіним.

"Позиція російської сторони була такою ж непохитною, як і під час першого раунду перемовин. Але цього разу українська сторона відповідала також жорстко. І це головна відмінність. Кислиця був одним із тих, хто проартикулював усі позиції, з якими не погоджується наша сторона", – підсумував співрозмовник УП.

Що передувало:

Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.

За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.

Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що під час перемовин у Стамбулі 2 червня Росія запропонувала Україні тимчасове припинення вогню на 2–3 дні на окремих ділянках фронту.

Видання Axios дізналось від українського посадовця, який говорив на умовах анонімності, що, у переданому Росією "меморандумі" щодо припинення вогню та завершення війни збережені попередні ультимативні вимоги - зокрема щодо визнання російської окупації українських територій.

Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню.

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