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У Білому домі Трампа назвали "головним миротворцем"

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 червня 2025, 03:34
У Білому домі Трампа назвали головним миротворцем
Дональд Трамп. Фото з Facebook

У Білому домі президента США Дональда Трампа назвали "головним миротворцем", який встановлює мир через силу, зокрема відзначили його "силу та лідерство" у питанні переговорів між Україною і Росією.

Джерело: речниця адміністрації США Керолайн Левітт, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Левітт: "Стосовно Росії й України, завдяки американській силі та лідерству президента ми бачили, як ці дві сторони долучилися до прямих переговорів".

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Деталі: Речниця Білого дому підкреслила, що, незважаючи на те, що Трамп відданий встановленню миру через силу, він завжди зацікавлений у дипломатичному розв’язанні глобальних конфліктів.

Пряма мова Левітт: "Він головний миротворець. Він – президент, який встановлює мир через силу.

І тому, якщо є шанс для дипломатії, завжди ним скористається. Але я додам, що він також не боїться застосовувати силу".

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Нагадаємо: Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії в очікуванні можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні.

Трамп достроково покинув саміт G7 нібито через неприязнь до президента Франції Емманюеля Макрона та незацікавленість у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні, а до того часу прагне вирішити питання його ядерної програми шляхом переговорів.

ТрампСШАвійна
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