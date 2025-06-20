В Белом доме Трампа назвали "главным миротворцем"

В Белом доме президента США Дональда Трампа назвали "главным миротворцем", который устанавливает мир силой, в частности отметили его "силу и лидерство" в вопросе переговоров между Украиной и Россией.

Источник: пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Левитт: "Что касается России и Украины, благодаря американской силе и лидерству президента мы видели, как эти две стороны присоединились к прямым переговорам".

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Детали: Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что, несмотря на то, что Трамп привержен установлению мира через силу, он всегда заинтересован в дипломатическом разрешении глобальных конфликтов.

Прямая речь Левитт: "Он главный миротворец. Он – президент, который устанавливает мир через силу.

И поэтому, если есть шанс для дипломатии, он всегда им воспользуется. Но я добавлю, что он также не боится применять силу".

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Напомним: Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против России в ожидании возможного заключения соглашения о прекращении войны в Украине.

Трамп досрочно покинул саммит G7 якобы из-за неприязни к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и незаинтересованности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через две недели, а до того времени стремится решить вопрос его ядерной программы путем переговоров.