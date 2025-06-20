Массированная атака российских БпЛА на Одессу: 10 попаданий, масштабные пожары, 13 пострадавших

В ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, зафиксировано 10 попаданий, в результате которых возникли пожары. Пострадали 13 человек, среди которых 3 спасателя.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано более 10 попаданий, возникли масштабные пожары".

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Детали: Спасатели отмечают, что пламенем полностью охвачен 4-этажный жилой дом. Удалось спасти 3 человека, еще 6 эвакуировали.

Дословно ГСЧС: "Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обрушились конструкции – пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии".

Детали: В ГСЧС также сообщают, что пострадал 23-этажный жилой дом – огонь охватил 18, 19 и 20 этажи.

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Из многоэтажки эвакуировали 600 человек. Из заблокированной квартиры спасли трех человек, среди них двое детей.

Пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "На месте частично разрушенного дома ГСЧС развернула пункт несокрушимости. По информации жителей, в здании может находиться еще один человек – продолжаются поисково-спасательные работы. Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасателя".

Дополнено: По данным "Украинской правды", россияне били по 11 локациям в Одессе. Повреждены несколько многоквартирных домов, 23-этажный дом, железнодорожная инфраструктура, административное здание, легковые автомобили, гараж и газопровод.