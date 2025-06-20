Росія запустила по Україні 86 БпЛА: 70 дронів знешкодили, є влучання

Від вечора російські окупанти атакували Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 70 ворожих дронів вдалося знешкодити, однак є і влучання у 8 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях".

Деталі: Окупанти запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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