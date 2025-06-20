Росія запустила по Україні 86 БпЛА: 70 дронів знешкодили, є влучання
Від вечора російські окупанти атакували Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 70 ворожих дронів вдалося знешкодити, однак є і влучання у 8 локаціях.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно: "Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях".
Деталі: Окупанти запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що передувало:
- З початку доби російська армія двічі завдала по Харкову ударів безпілотниками; вирували пожежі, постраждали 4 людини.
- У ніч проти 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі, зафіксовано 10 влучань, внаслідок яких виникли пожежі. Постраждали 13 осіб, серед яких 3 рятувальників.