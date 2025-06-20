Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запустила по Україні 86 БпЛА: 70 дронів знешкодили, є влучання

Анастасія ПроцП'ятниця, 20 червня 2025, 08:19
Росія запустила по Україні 86 БпЛА: 70 дронів знешкодили, є влучання
фото :ПС

Від вечора російські окупанти атакували Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 70 ворожих дронів вдалося знешкодити, однак є і влучання у 8 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Реклама:

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях".

Деталі: Окупанти запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

РЕКЛАМА:

Що передувало:

Повітряні сили ЗСУбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад 4 років в’язниці в Криму
оновленоСмертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві в Дамаску – Reuters
ЗМІ: Країни НАТО домовилися про 5% свого ВВП на оборону
ОновленоРосія вдарила ракетою по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
Чернишов повідомив, що повернувся в Україну
Рішення за органом безпеки: Іран майже схвалив закриття найважливішої для нафти протоки
Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Нічна російська атака: є 6 влучань, ППО збила 40 безпілотників  
Повітряні сили показали, як українські "крила" перехоплюють безпілотники РФ у небі
По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K
Останні новини
22:44
Зеленський очікує на звіт щодо удару по полігону: Потрібна повна відповідальність
22:21
На фронті понад 100 боїв, на Сумщині й Курщині відбито 15 атак – Генштаб
21:39
Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад 4 років в’язниці в Криму
21:07
Венс: США воюють не з Іраном, а з його ядерною програмою
20:45
оновленоСмертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві в Дамаску – Reuters
20:37
Португальський велогонщик Алмейда виграв престижну багатоденку Тур Швейцарії-2025
20:34
США закликали Китай відмовити Іран від закриття Ормузької протоки
20:13
Росіяни вдарили по Очакову: серед поранених – двоє дітей
20:00
ЗМІ: Країни НАТО домовилися про 5% свого ВВП на оборону
19:44
CNN розповів, про що непокоївся Трамп перед ударами по Ірану
Усі новини...
Реклама:
Реклама: