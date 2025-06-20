Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия запустила по Украине 86 БпЛА: 70 дронов обезвредили, есть попадания

Анастасия ПроцПятница, 20 июня 2025, 08:19
Россия запустила по Украине 86 БпЛА: 70 дронов обезвредили, есть попадания
фото: ВС

С вечера российские оккупанты атаковали Украину 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 70 вражеских дронов удалось обезвредить, однако есть и попадания в 8 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 34 – сбиты огневыми средствами поражения, 36 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Реклама:

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях".

Детали: Оккупанты запускали дроны с направлений российских городов Курск, Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • С начала суток российская армия дважды нанесла по Харькову удары беспилотниками; бушевали пожары, пострадали 4 человека.
  • В ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, зафиксировано 10 попаданий, в результате которых возникли пожары. Пострадали 13 человек, среди которых 3 спасателей.

Воздушные силы ВСУбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
США сбросили бомбы на ядерные объекты Ирана
В результате российского обстрела Славянска погиб подросток, трое человек ранены – ОВА
Совладелец "Квартал 95" Миндич планирует встречу с Чернышовым в Лондоне – источники
обновленоРоссияне атаковали Черниговскую область ударными БпЛА: погиб мужчина
Беларусь по договоренности с США освободила еще 13 политзаключенных
ВідеоНа фоне визита Келлога Лукашенко освободил из тюрьмы оппозиционера Сергея Тихановского
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Ночная российская атака: есть 6 попаданий, ПВО сбила 40 беспилотников
Воздушные силы показали, как украинские "крылья" перехватывают беспилотники РФ в небе
По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K
Последние новости
10:56
Сырский анонсировал выход из "глухой обороны"
10:35
Украина нанесла ущерб российской промышленности на 10 миллиардов долларов - главнокомандующий ВСУ
10:26
футболСпортивная история дня. Что собой представляет самый богатый клуб Мексики "Монтеррей"
10:23
Четырехмерного пространства не существует? Физики издали новую теорию
10:19
Сырский сообщил о проверках в ТЦК: Кто не воевал – отправить на фронт
10:03
США в Иране применили бомбы для пробивания бункеров – СМИ
09:41
Лидер демократов в Сенате требует от Трампа объяснений по ударам по Ирану
09:27
ПС: оккупанты атаковали тремя ракетами и почти полусотней беспилотников
09:15
Іран про удари США: Залишаємо за собою всі можливі варіанти для захисту
09:02
боксУсик и Красюк прекратили сотрудничество менее чем за месяц до боя с Дюбуа
Все новости...
Реклама:
Реклама: