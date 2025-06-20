Россия запустила по Украине 86 БпЛА: 70 дронов обезвредили, есть попадания

С вечера российские оккупанты атаковали Украину 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 70 вражеских дронов удалось обезвредить, однако есть и попадания в 8 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 34 – сбиты огневыми средствами поражения, 36 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Реклама:

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях".

Детали: Оккупанты запускали дроны с направлений российских городов Курск, Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: