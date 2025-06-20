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Нічний удар по Одесі: 1 загиблий, 14 поранених

Ірина БалачукП'ятниця, 20 червня 2025, 09:06
Нічний удар по Одесі: 1 загиблий, 14 поранених
Фото прокуратури

Одна людина загинула та ще 14 дістали поранення внаслідок російського масованого удару безпілотниками по Одесі вночі 20 червня.

Джерело: Одеська обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – троє рятувальників. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються". 

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Фото прокуратури 

Деталі: За даними слідства, росіяни застосували щонайменше 10 БпЛА. Ударів зазнала цивільна інфраструктура міста. 

 
Фото прокуратури

Зокрема, пошкоджено 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено вщент, господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян.

Передісторія:

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Одесабезпілотникижертви
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