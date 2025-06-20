Нічний удар по Одесі: 1 загиблий, 14 поранених
П'ятниця, 20 червня 2025, 09:06
Одна людина загинула та ще 14 дістали поранення внаслідок російського масованого удару безпілотниками по Одесі вночі 20 червня.
Джерело: Одеська обласна прокуратура в Telegram
Дослівно прокуратура: "Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – троє рятувальників. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються".
Реклама:
Деталі: За даними слідства, росіяни застосували щонайменше 10 БпЛА. Ударів зазнала цивільна інфраструктура міста.
Зокрема, пошкоджено 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено вщент, господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У ніч проти 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі, зафіксовано 10 влучань, внаслідок яких виникли пожежі. Спочатку повідомлялося, що постраждали 13 осіб, серед яких 3 рятувальників.
- Укрзалізниця повідомила, що внаслідок російської атаки в Одесі постраждала інфраструктура залізничного вокзалу.