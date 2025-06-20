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Ночной удар по Одессе: 1 погибший, 14 раненых

Ирина БалачукПятница, 20 июня 2025, 09:06
Ночной удар по Одессе: 1 погибший, 14 раненых
Фото прокуратуры

Один человек погиб и еще 14 получили ранения в результате российского массированного удара беспилотниками по Одессе ночью 20 июня.

Источник: Одесская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "В результате атаки погиб один человек, еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших – трое спасателей. Данные о других возможных пострадавших уточняются". 

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ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: По данным следствия, россияне применили не менее 10 БпЛА. Ударам подверглась гражданская инфраструктура города. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

В частности, поврежден 23-этажный дом, ряд других многоквартирных жилых домов, один из которых уничтожен дотла, хозяйственные постройки, учебное заведение, магазины, автомобили горожан.

Предыстория:

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Одессабеспилотникижертвы
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