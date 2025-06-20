Ночной удар по Одессе: 1 погибший, 14 раненых
Пятница, 20 июня 2025, 09:06
Один человек погиб и еще 14 получили ранения в результате российского массированного удара беспилотниками по Одессе ночью 20 июня.
Источник: Одесская областная прокуратура в Telegram
Дословно прокуратура: "В результате атаки погиб один человек, еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших – трое спасателей. Данные о других возможных пострадавших уточняются".
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Детали: По данным следствия, россияне применили не менее 10 БпЛА. Ударам подверглась гражданская инфраструктура города.
В частности, поврежден 23-этажный дом, ряд других многоквартирных жилых домов, один из которых уничтожен дотла, хозяйственные постройки, учебное заведение, магазины, автомобили горожан.
Предыстория:
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- В ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, зафиксировано 10 попаданий, в результате которых возникли пожары. Сначала сообщалось, что пострадали 13 человек, среди которых 3 спасателя.
- Укрзализныця сообщила, что в результате российской атаки в Одессе пострадала инфраструктура железнодорожного вокзала.