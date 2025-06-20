В июне россияне пытаются сохранить и увеличить интенсивность штурмов – Deepstate
Пятница, 20 июня 2025, 13:33
В проекте Deepstate проанализировали действия россиян на фронте в июне и отметили, что враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак.
Источник: Deepstate
Дословно: "Июнь остается активным на всех участках фронта, если в мае среднесуточное количество атак было 184, то в этом месяце 186.
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Враг 5 суток подряд (с 10 по 14 июня) проводил более 200 штурмовых действий в сутки".
Детали: Отмечается, что активнее всего враг в июне наступает на Покровском отрезке - 32% всех атак, также высокая интенсивность сохраняется на Курском - 16.4%, Новопавловском - 15%, Лиманском - 10.3% и Торецком отрезках - 9.5%.
Суммарно на эти направления приходится 83% всех штурмовых действий противника.
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Напомним:
- На фронте за минувшие сутки произошло 176 боевых столкновений с врагом, из них 52 – на Покровском направлении, 29 – на Лиманском направлении.
- Вечером 16 июня аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян вблизи населенных пунктов Сумской и Донецкой областей.