В июне россияне пытаются сохранить и увеличить интенсивность штурмов – Deepstate

В проекте Deepstate проанализировали действия россиян на фронте в июне и отметили, что враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак.

Источник: Deepstate

Дословно: "Июнь остается активным на всех участках фронта, если в мае среднесуточное количество атак было 184, то в этом месяце 186.

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Враг 5 суток подряд (с 10 по 14 июня) проводил более 200 штурмовых действий в сутки".

Детали: Отмечается, что активнее всего враг в июне наступает на Покровском отрезке - 32% всех атак, также высокая интенсивность сохраняется на Курском - 16.4%, Новопавловском - 15%, Лиманском - 10.3% и Торецком отрезках - 9.5%.

Суммарно на эти направления приходится 83% всех штурмовых действий противника.

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Напомним: