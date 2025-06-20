ОК "Захід": У 155-ці не підтвердили причетність комбрига до бізнесу на "бойових", військові у бригаді заперечують 

Командувач ОК "Захід" Володимир Шведюк стверджує, що жоден військовослужбовець 155-ої окремої механізованої бригади не підтвердив причетність комбрига Тараса Максімова до бізнесу на фіктивних "бойових" виплатах. Бійці це заперечують.

Джерело: відповідь ОК "Захід" на запит "Української правди", співрозмовники УП у 155-ій ОМБр

Пряма мова бригадного генерала Шведюка: "Результати (службового – ред.) розслідування показали, що жодним військовослужбовцем не було підтверджено постановки командиром військової частини А5001 завдань на збір та передачу йому коштів".

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Деталі: Своєю чергою кілька співрозмовників УП серед військових 155-ої ОМБр запевняють, що повідомляли ОК "Захід" про можливу залученість комбрига до цієї справи.

Пряма мова колишнього начальника майстерні 155-ої бригади Артема Старченка: "Представники ОК "Захід" розпитували бійців про вимагання грошей у нашому батальйоні (безпілотних систем – ред.). Особисто я розповідав, що спершу про "сотку" для майстрів дронів, які працюють у тилу, заговорив комбриг Максімов. Умови її отримання доводив комбат Шумський, якого затримали правоохоронці. Я також повідомляв ОК, що комбат прямо казав: 20 тисяч з людини залишатимуться в батальйоні, а ще 20 – доведеться віддавати комбригу".

Як відомо УП, дехто з бійців відмовився спілкуватися з представниками оперативного командування, оскільки мають зобов’язання перед слідством не розголошувати деталі досудового розслідування.

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Водночас командувач ОК "Захід" Шведюк додає, що в ході службового розслідування виявили грубі порушення в організації та веденні фінансового-господарської діяльності батальйону безпілотних систем, обліку особового складу. За відсутність контролю, прорахунки в "деяких інших управлінських процесах" командування бригади, у тому числі комбриг, притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Військовослужбовці ОК "Захід" надали отримані матеріали ДБР ще 2 червня. Станом на 19 червня правоохоронці продовжують процесуальні дії стосовно заробітків на фіктивних "бойових" у 155-ій бригаді.

ОК "Захід" і командування Сухопутних військ очікує висновків Державного бюро розслідувань для ухвалення остаточного рішення щодо ситуації в бригаді, наголошує Шведюк.

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