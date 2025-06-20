ОК "Запад": В 155-ке не подтвердили причастность комбрига к бизнесу на "боевых", военные в бригаде отрицают

Командующий ОК "Запад" Владимир Шведюк утверждает, что ни один военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады не подтвердил причастность комбрига Тараса Максимова к бизнесу на фиктивных "боевых" выплатах. Бойцы это отрицают.

Источник: ответ ОК "Запад" на запрос "Украинской правды", собеседники УП в 155-й ОМБр

Прямая речь бригадного генерала Шведюка: "Результаты (служебного – ред.) расследования показали, что ни одним военнослужащим не было подтверждено постановки командиром воинской части А5001 задач на сбор и передачу ему средств".

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Детали: В свою очередь несколько собеседников УП среди военных 155-й ОМБр уверяют, что сообщали ОК "Запад" о возможной вовлеченности комбрига в это дело.

Прямая речь бывшего начальника мастерской 155-й бригады Артема Старченко: "Представители ОК "Запад" расспрашивали бойцов о вымогательстве денег в нашем батальоне (беспилотных систем – ред.). Лично я рассказывал, что сначала о "сотке" для мастеров дронов, которые работают в тылу, заговорил комбриг Максимов. Условия ее получения доносил комбат Шумский, которого задержали правоохранители. Я также сообщал ОК, что комбат прямо говорил: 20 тысяч с человека будут оставаться в батальоне, а еще 20 – придется отдавать комбригу".

Как известно УП, некоторые из бойцов отказался общаться с представителями оперативного командования, поскольку имеют обязательства перед следствием не разглашать детали досудебного расследования.

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В то же время командующий ОК "Запад" Шведюк добавляет, что в ходе служебного расследования обнаружили грубые нарушения в организации и ведении финансово-хозяйственной деятельности батальона беспилотных систем, учета личного состава. За отсутствие контроля, просчеты в "некоторых других управленческих процессах" командование бригады, в том числе комбриг, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Военнослужащие ОК "Запад" предоставили полученные материалы ГБР еще 2 июня. По состоянию на 19 июня правоохранители продолжают процессуальные действия в отношении заработков на фиктивных "боевых" в 155-й бригаде.

ОК "Запад" и командование Сухопутных войск ожидает выводов Государственного бюро расследований для принятия окончательного решения относительно ситуации в бригаде, отмечает Шведюк.

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