Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ОК "Запад": В 155-ке не подтвердили причастность комбрига к бизнесу на "боевых", военные в бригаде отрицают

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукПятница, 20 июня 2025, 13:39
ОК Запад: В 155-ке не подтвердили причастность комбрига к бизнесу на боевых, военные в бригаде отрицают
Задержание Святослава Шумского. Фото ГБР

Командующий ОК "Запад" Владимир Шведюк утверждает, что ни один военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады не подтвердил причастность комбрига Тараса Максимова к бизнесу на фиктивных "боевых" выплатах. Бойцы это отрицают.

Источник: ответ ОК "Запад" на запрос "Украинской правды", собеседники УП в 155-й ОМБр

Прямая речь бригадного генерала Шведюка: "Результаты (служебного – ред.) расследования показали, что ни одним военнослужащим не было подтверждено постановки командиром воинской части А5001 задач на сбор и передачу ему средств".

Реклама:

Детали: В свою очередь несколько собеседников УП среди военных 155-й ОМБр уверяют, что сообщали ОК "Запад" о возможной вовлеченности комбрига в это дело.

Прямая речь бывшего начальника мастерской 155-й бригады Артема Старченко: "Представители ОК "Запад" расспрашивали бойцов о вымогательстве денег в нашем батальоне (беспилотных систем – ред.). Лично я рассказывал, что сначала о "сотке" для мастеров дронов, которые работают в тылу, заговорил комбриг Максимов. Условия ее получения доносил комбат Шумский, которого задержали правоохранители. Я также сообщал ОК, что комбат прямо говорил: 20 тысяч с человека будут оставаться в батальоне, а еще 20 – придется отдавать комбригу".

Как известно УП, некоторые из бойцов отказался общаться с представителями оперативного командования, поскольку имеют обязательства перед следствием не разглашать детали досудебного расследования.

РЕКЛАМА:

В то же время командующий ОК "Запад" Шведюк добавляет, что в ходе служебного расследования обнаружили грубые нарушения в организации и ведении финансово-хозяйственной деятельности батальона беспилотных систем, учета личного состава. За отсутствие контроля, просчеты в "некоторых других управленческих процессах" командование бригады, в том числе комбриг, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Военнослужащие ОК "Запад" предоставили полученные материалы ГБР еще 2 июня. По состоянию на 19 июня правоохранители продолжают процессуальные действия в отношении заработков на фиктивных "боевых" в 155-й бригаде.

ОК "Запад" и командование Сухопутных войск ожидает выводов Государственного бюро расследований для принятия окончательного решения относительно ситуации в бригаде, отмечает Шведюк.

Предыстория:

скандалденьгиВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВоенный из "Азова" сообщил о нападении: обвиняет бойцов Третьей штурмовой
СМИ: Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Катаре
За экс-главу Тернопольского облсовета Головко внесли залог 15 миллионов
ССО поразили нефтебазу врага в Ростовской области
Сербия приостановила весь экспорт боеприпасов после критики со стороны России
Генсек НАТО не считает удары США по Ирану нарушением международного права
Все новости...
скандал
Bihus.Info пожаловались Раде и НАПК на Гончаренко, тот пообещал "все показать"
СМИ: Трамп подумывает продать свою Tesla после ссоры с Маском
Этот чемпионат Европы был самым сложным для меня: Верняев – о спорах с Захаровой, допинге и своем будущем
Последние новости
21:50
В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 4 человека, еще 3 – ранены
21:46
Ломаченко назвал циничным обстрел его школы в Белгород-Днестровском, но "забыл", что по ней ударила Россия
21:33
Почти тысяча судов застряли в Персидском заливе
21:31
США подтвердили удар Ирана по их базе в Катаре: информации о пострадавших нет
21:21
картаDeepState зафиксировал продвижение войск РФ возле нескольких населенных пунктов Донецкой области
21:18
Россия из-за санкций начнет продавать алмазы сама себе
21:17
видеоВоенный из "Азова" сообщил о нападении: обвиняет бойцов Третьей штурмовой
21:10
Садовый рассказал детали выезда Назария Гусакова за границу, горсовет обратился в посольства
20:45
В налоговой объяснили, почему не выполнили план по поступлению НДС за май
20:42
Цены на нефть отреагировали на удар Ирана по базам США
Все новости...
Реклама:
Реклама: