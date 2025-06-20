Путін про окупацію Сум: "Такої задачі немає, але я цього не виключаю"

Російський лідер Володимир Путін не виключив захоплення Сум й наговорив, що РФ начебто створює "буферну зону" на Сумщині. Також вкотре згадав "брудну бомбу".

Джерело: виступ Путіна на засіданні XXVIII Петербурзького міжнародного економічного форуму передають росЗМІ

Деталі: Путін заявив, що РФ начебто вивела з Курської області українські війська, хоча в Генштабі ЗСУ повідомляють, що бої там тривають.

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Тепер же, за словами російського лідера, його армія начебто вимушена створювати "зону безпеки" поблизу кордону.

"У Сумській області глибина складає десь від 10 до 12 кілометрів. Далі – місто Суми, обласний центр. В нас немає такої задачі – забрати Суми, але впринципі я цього не виключаю", – заявив кремлівський глава.

Також Путін вкотре приплів "брудну бомбу" у своїй промові. Заявив, що якщо Україна скине її на РФ – це буде "колосальною помилкою", адже Росія завдасть удару у відповідь й це буде трагічно. Втім Путін "сподівається, що до цього ніколи не дійде".

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"У нашої розвідки немає підтверджень, що Україна хоче застосувати проти Росії "брудну бомбу", але ми не виключаємо, що в чиємусь хворому мозку може з'явитися ця ідея", – додав він.

Що передувало:

У Сумській обласній військовій адміністрації 26 травня повідомили, що під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

12 червня Зеленський заявляв, що українські війська відштовхують окупантів із Сумщини.

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