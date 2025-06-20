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Путін про окупацію Сум: "Такої задачі немає, але я цього не виключаю"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 червня 2025, 19:11
Путін про окупацію Сум: Такої задачі немає, але я цього не виключаю
Путін та гості Петербурзького економічного форуму. Фото - ТАСС

Російський лідер Володимир Путін не виключив захоплення Сум й наговорив, що РФ начебто створює "буферну зону" на Сумщині. Також вкотре згадав "брудну бомбу". 

Джерело: виступ Путіна на засіданні XXVIII Петербурзького міжнародного економічного форуму передають росЗМІ

Деталі: Путін заявив, що РФ начебто вивела з Курської області українські війська, хоча в Генштабі ЗСУ повідомляють, що бої там тривають.

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Тепер же, за словами російського лідера, його армія начебто вимушена створювати "зону безпеки" поблизу кордону.

"У Сумській області глибина складає десь від 10 до 12 кілометрів. Далі – місто Суми, обласний центр. В нас немає такої задачі – забрати Суми, але впринципі я цього не виключаю", – заявив кремлівський глава.

Також Путін вкотре приплів "брудну бомбу" у своїй промові. Заявив, що якщо Україна скине її на РФ – це буде "колосальною помилкою", адже Росія завдасть удару у відповідь й це буде трагічно. Втім Путін "сподівається, що до цього ніколи не дійде".

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"У нашої розвідки немає підтверджень, що Україна хоче застосувати проти Росії "брудну бомбу", але ми не виключаємо, що в чиємусь хворому мозку може з'явитися ця ідея", – додав він.

Що передувало: 

  • У Сумській обласній військовій адміністрації 26 травня повідомили, що під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.
  • 12 червня Зеленський заявляв, що українські війська відштовхують окупантів із Сумщини.

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Путінросійсько-українська війнаСуми
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