Путин об оккупации Сум: "Такой задачи нет, но я этого не исключаю"

Российский лидер Владимир Путин не исключил захвата Сум и наговорил, что РФ якобы создает "буферную зону" на Сумщине. Также в очередной раз упомянул "грязную бомбу".

Источник: выступление Путина на заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума передают росСМИ

Детали: Путин заявил, что РФ якобы вывела из Курской области украинские войска, хотя в Генштабе ВСУ сообщают, что бои там продолжаются.

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Теперь же, по словам российского лидера, его армия якобы вынуждена создавать "зону безопасности" вблизи границы.

"В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 километров. Далее – город Сумы, областной центр. У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", – заявил кремлевский глава.

Также Путин в очередной раз приплел "грязную бомбу" в своей речи. Заявил, что если Украина сбросит ее на РФ – это будет "колоссальной ошибкой", ведь Россия нанесет ответный удар и это будет трагично. Впрочем Путин "надеется, что до этого никогда не дойдет".

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"У нашей разведки нет подтверждений, что Украина хочет применить против России "грязную бомбу", но мы не исключаем, что в чьем-то больном мозгу может появиться эта идея", – добавил он.

Что предшествовало:

В Сумской областной военной администрации 26 мая сообщили, что под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады.

12 июня Зеленский заявлял, что украинские войска отталкивают оккупантов из Сумской области.

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