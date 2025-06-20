Зеленський: У росіян на Сумщині були різні наміри, ми знищуємо цих убивць

Президент України Володимир Зеленський 20 червня у зверненні заявив, що у росіян на Сумщині були різні божевільні наміри, втім Сили оборони стримують їх.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ставка – була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину".

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Деталі: Президент додав, що в РФ в п'ятницю вкотре відкрито заявили, що не хочуть іти на припинення вогню.

"Росія хоче воювати, чимось там ще погрожує. Це означає, що їм поки ще не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує, підтримаємо цей процес ще більше", – додав глава держави.

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