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Зеленський: У росіян на Сумщині були різні наміри, ми знищуємо цих убивць

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 червня 2025, 20:28
Зеленський: У росіян на Сумщині були різні наміри, ми знищуємо цих убивць
Зеленський. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський 20 червня у зверненні заявив, що у росіян на Сумщині були різні божевільні наміри, втім Сили оборони стримують їх.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ставка – була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину".

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Деталі: Президент додав, що в РФ в п'ятницю вкотре відкрито заявили, що не хочуть іти на припинення вогню.

"Росія хоче воювати, чимось там ще погрожує. Це означає, що їм поки ще не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує, підтримаємо цей процес ще більше", – додав глава держави.

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Що передувало: 

  • Раніше в п'ятницю речник російського лідера Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не збирається поступатися "стратегічною перевагою" у війні заради 30-денного перемир’я.
  • Путін пізніше наговорив, що начебто не хоче капітуляції України, а домагається визнання реалій.
  • Також російський лідер не виключив захоплення Сум й наговорив, що РФ начебто створює "буферну зону" на Сумщині. Також вкотре згадав "брудну бомбу". 

Сумська областьросійсько-українська війнаЗеленськийпереговори
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