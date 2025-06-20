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Зеленский: У россиян на Сумщине были разные намерения, мы уничтожаем этих убийц

Татьяна ОлейникПятница, 20 июня 2025, 20:28
Зеленский: У россиян на Сумщине были разные намерения, мы уничтожаем этих убийц
Зеленский. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня в обращении заявил, что у россиян на Сумщине были разные безумные намерения, впрочем Силы обороны сдерживают их.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Ставка – был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание – Сумщине, действиям в приграничье. Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения – абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину".

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Детали: Президент добавил, что в РФ в пятницу в очередной раз открыто заявили, что не хотят идти на прекращение огня.

"Россия хочет воевать, чем-то там еще угрожает. Это означает, что им пока еще не больно от того давления, которое осуществляет мир. Или они очень стараются сделать такой вид. Что ж, российская экономика уже деградирует, поддержим этот процесс еще больше", – добавил глава государства.

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Что предшествовало:

  • Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается уступать "стратегическое преимущество" в войне ради 30-дневного перемирия.
  • Путин позже наговорил, что вроде бы не хочет капитуляции Украины, а добивается признания реалий.
  • Также российский лидер не исключил захвата Сум и наговорил, что РФ якобы создает "буферную зону" на Сумщине. Также в очередной раз вспомнил "грязную бомбу".

Сумская областьроссийско-украинская войнаЗеленскийпереговоры
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