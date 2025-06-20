Зеленский: У россиян на Сумщине были разные намерения, мы уничтожаем этих убийц

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня в обращении заявил, что у россиян на Сумщине были разные безумные намерения, впрочем Силы обороны сдерживают их.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Ставка – был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание – Сумщине, действиям в приграничье. Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения – абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину".

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Детали: Президент добавил, что в РФ в пятницу в очередной раз открыто заявили, что не хотят идти на прекращение огня.

"Россия хочет воевать, чем-то там еще угрожает. Это означает, что им пока еще не больно от того давления, которое осуществляет мир. Или они очень стараются сделать такой вид. Что ж, российская экономика уже деградирует, поддержим этот процесс еще больше", – добавил глава государства.

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