В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ

У ніч проти 21 червня в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози ворожих ударних дронів.

Джерело: "Думська", суспільний мовник "Суспільне", мер Одеси Геннадій Труханов

Деталі: Про перший вибух в Одесі ЗМІ повідомили о 1:44.

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Згодом стало відомо про серію вибухів у місті.

Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Одеси.

Труханов закликав жителів Одеси перебувати в безпечних місцях.

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Оновлено: Після 2 години ночі "Суспільне" повідомило про потужний вибух в Одесі.

Видання "Думська" повідомило, що в місті є прильоти.

"Суспільне" додало, що в місті після атаки російських дронів видно пожежу.

Що передувало: У ніч проти 20 червня на тлі загрози російських ударних безпілотників в Одесі пролунали вибухи, в місті виникли пожежі, зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури, є постраждалі.