В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
У ніч проти 21 червня в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози ворожих ударних дронів.
Джерело: "Думська", суспільний мовник "Суспільне", мер Одеси Геннадій Труханов
Деталі: Про перший вибух в Одесі ЗМІ повідомили о 1:44.
Згодом стало відомо про серію вибухів у місті.
Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Одеси.
Труханов закликав жителів Одеси перебувати в безпечних місцях.
Оновлено: Після 2 години ночі "Суспільне" повідомило про потужний вибух в Одесі.
Видання "Думська" повідомило, що в місті є прильоти.
"Суспільне" додало, що в місті після атаки російських дронів видно пожежу.
Що передувало: У ніч проти 20 червня на тлі загрози російських ударних безпілотників в Одесі пролунали вибухи, в місті виникли пожежі, зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури, є постраждалі.