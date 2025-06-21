В Одессе прогремели взрывы – СМИ
В ночь на 21 июня в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы вражеских ударных дронов.
Источник: "Думская", общественное вещание "Суспільне", мэр Одессы Геннадий Труханов
Детали: О первом взрыве в Одессе СМИ сообщили в 1:44.
Впоследствии стало известно о серии взрывов в городе.
Воздушные силы сообщали о движении вражеских БПЛА в направлении Одессы.
Труханов призвал жителей Одессы находиться в безопасных местах.
Обновлено: После 2 часов ночи "Суспільне" сообщило о мощном взрыве в Одессе.
Издание "Думская" сообщило, что в городе есть прилеты.
"Суспільне" добавило, что в городе после атаки российских дронов виден пожар.
Что предшествовало: В ночь на 20 июня на фоне угрозы российских ударных беспилотников в Одессе прогремели взрывы, в городе возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.