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В Одессе прогремели взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 июня 2025, 01:50
В Одессе прогремели взрывы – СМИ
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

В ночь на 21 июня в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы вражеских ударных дронов.

Источник: "Думская", общественное вещание "Суспільне", мэр Одессы Геннадий Труханов

Детали: О первом взрыве в Одессе СМИ сообщили в 1:44.

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Впоследствии стало известно о серии взрывов в городе.

Воздушные силы сообщали о движении вражеских БПЛА в направлении Одессы.

Труханов призвал жителей Одессы находиться в безопасных местах.

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Обновлено: После 2 часов ночи "Суспільне" сообщило о мощном взрыве в Одессе.

Издание "Думская" сообщило, что в городе есть прилеты.

"Суспільне" добавило, что в городе после атаки российских дронов виден пожар.

Что предшествовало: В ночь на 20 июня на фоне угрозы российских ударных беспилотников в Одессе прогремели взрывы, в городе возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Одессавзрывбеспилотникироссийско-украинская война
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