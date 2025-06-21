В Одессе прогремели взрывы – СМИ

В ночь на 21 июня в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы вражеских ударных дронов.

Источник: "Думская", общественное вещание "Суспільне", мэр Одессы Геннадий Труханов

Детали: О первом взрыве в Одессе СМИ сообщили в 1:44.

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Впоследствии стало известно о серии взрывов в городе.

Воздушные силы сообщали о движении вражеских БПЛА в направлении Одессы.

Труханов призвал жителей Одессы находиться в безопасных местах.

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Обновлено: После 2 часов ночи "Суспільне" сообщило о мощном взрыве в Одессе.

Издание "Думская" сообщило, что в городе есть прилеты.

"Суспільне" добавило, что в городе после атаки российских дронов виден пожар.

Что предшествовало: В ночь на 20 июня на фоне угрозы российских ударных беспилотников в Одессе прогремели взрывы, в городе возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.