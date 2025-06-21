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Рада Безпеки ООН обговорила масштабні атаки РФ на Україну

Ольга Глущенко Субота, 21 червня 2025, 06:02
Рада Безпеки ООН обговорила масштабні атаки РФ на Україну
прапор ООН, фото Getty Images

20 червня Рада Безпеки ООН провела засідання щодо війни в Україні та посилення атак Росії.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: За словами помічника Генсека ООН Мирослава Єнчі, від часу останнього засідання РБ три тижні тому Росія здійснює масштабні атаки на українські містах і села.

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Найсмертоноснішою за останній рік стала атака на Київ вночі з 16 на 17 червня: загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 зазнали поранень, а десятки досі залишаються під завалами.

Того ж дня обстріли відбулися також у Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській і Київській областях, де, за повідомленнями, загинуло ще двоє людей і десятки були поранені.

Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну наголосила, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців.

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На завершення Восорну закликала Раду Безпеки ООН:

  • захищати цивільне населення
  • гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги
  • забезпечити сталу фінансову підтримку.

Нагадаємо: Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що "меморандум про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню є "найкращою пропозицією" для Києва.

ООНросійсько-українська війна
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