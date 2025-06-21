Совет Безопасности ООН обсудил масштабные атаки РФ на Украину

20 июня Совет Безопасности ООН провел заседание по войне в Украине и усилению атак России.

Источник: общественное вещание "Суспільне"

Детали: По словам помощника Генсека ООН Мирослава Енчи, со времени последнего заседания СБ три недели назад Россия осуществляет масштабные атаки на украинские города и села.

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Самой смертоносной за последний год стала атака на Киев в ночь с 16 на 17 июня: погибли по меньшей мере 28 мирных жителей, более 130 получили ранения, а десятки до сих пор остаются под завалами.

В тот же день обстрелы произошли также в Одесской, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Киевской областях, где, по сообщениям, погибли еще два человека и десятки были ранены.

Директор операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Эдем Восорну подчеркнула, что война ежедневно влияет на жизнь миллионов украинцев.

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В заключение Восорну призвала Совет Безопасности ООН:

защищать гражданское население

гарантировать безопасный доступ к гуманитарной помощи

обеспечить устойчивую финансовую поддержку.

Напомним: Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что "меморандум о урегулировании" с предложениями по прекращению огня является "лучшим предложением" для Киева.