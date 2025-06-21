Небензя назвав російський "меморандум" "найкращою пропозицією" для Києва

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що "меморандум про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню є "найкращою пропозицією" для Києва.

Джерело: Небензя на засіданні Радбезу ООН, цитують росЗМІ

Пряма мова Небензі: "Під час прямих російсько-українських контактів у Стамбулі ми передали наш проєкт меморандуму про мирне врегулювання.

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Він складається з двох частин і включає в себе умови укладення всеосяжного довгострокового миру, а також умови припинення вогню".

Деталі: Небензя заявив, що "меморандум" заснований на принципах, заявлених правителем Росії Володимиром Путіним у червні 2024 року.

Пряма мова Небензі: "Це найкраща пропозиція, яку Україна може отримати сьогодні. Радимо її прийняти".

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Деталі: Небензя також нагадав, що Росія пропонує провести наступний раунд переговорів з Україною в Стамбулі після 22 червня.

Передісторія: