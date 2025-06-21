Небензя назвав російський "меморандум" "найкращою пропозицією" для Києва
Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що "меморандум про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню є "найкращою пропозицією" для Києва.
Джерело: Небензя на засіданні Радбезу ООН, цитують росЗМІ
Пряма мова Небензі: "Під час прямих російсько-українських контактів у Стамбулі ми передали наш проєкт меморандуму про мирне врегулювання.
Він складається з двох частин і включає в себе умови укладення всеосяжного довгострокового миру, а також умови припинення вогню".
Деталі: Небензя заявив, що "меморандум" заснований на принципах, заявлених правителем Росії Володимиром Путіним у червні 2024 року.
Пряма мова Небензі: "Це найкраща пропозиція, яку Україна може отримати сьогодні. Радимо її прийняти".
Деталі: Небензя також нагадав, що Росія пропонує провести наступний раунд переговорів з Україною в Стамбулі після 22 червня.
Передісторія:
- Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню.
- Путін заявив, що Росія прагне завершення війни проти України "якнайшвидше". За його словами, після 22 червня російська делегація готова до нової зустрічі з українською стороною.
- Раніше помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомив, що Росія готова продовжити переговори з Україною після 22 червня.
- За підсумками переговорів у Стамбулі 2 червня українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців. Згодом було проведено низку обмінів.
- Ця зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.