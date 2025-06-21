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Небензя назвав російський "меморандум" "найкращою пропозицією" для Києва

Ольга Глущенко Субота, 21 червня 2025, 05:10
Небензя назвав російський меморандум найкращою пропозицією для Києва
Небензя. Фото: Getty Images

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що "меморандум про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню є "найкращою пропозицією" для Києва.

Джерело: Небензя на засіданні Радбезу ООН, цитують росЗМІ

Пряма мова Небензі: "Під час прямих російсько-українських контактів у Стамбулі ми передали наш проєкт меморандуму про мирне врегулювання.

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Він складається з двох частин і включає в себе умови укладення всеосяжного довгострокового миру, а також умови припинення вогню".

Деталі: Небензя заявив, що "меморандум" заснований на принципах, заявлених правителем Росії Володимиром Путіним у червні 2024 року.

Пряма мова Небензі: "Це найкраща пропозиція, яку Україна може отримати сьогодні. Радимо її прийняти".

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Деталі: Небензя також нагадав, що Росія пропонує провести наступний раунд переговорів з Україною в Стамбулі після 22 червня.

Передісторія:

  • Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню.
  • Путін заявив, що Росія прагне завершення війни проти України "якнайшвидше". За його словами, після 22 червня російська делегація готова до нової зустрічі з українською стороною.
  • Раніше помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомив, що Росія готова продовжити переговори з Україною після 22 червня.
  • За підсумками переговорів у Стамбулі 2 червня українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців. Згодом було проведено низку обмінів.
  • Ця зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.

російсько-українська війнаРосіяпереговори
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