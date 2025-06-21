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Чернишов має повернутися з відрядження – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 15:41
Чернишов має повернутися з відрядження – Зеленський
чернишов, фото з fb

Президент Володимир Зеленський заявив, що віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами, на яку не запросили "Українську правду", цитує "Укрінформ"

Пряма мова Зеленського: "Те, що мені сказав (прем’єр-міністр Денис – ред.) Шмигаль, у нього відрядження.

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У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить.

Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все".

Деталі: Президент також прокоментував чутки щодо зміни уряду, запевнивши, що "такої розмови зі Шмигалем не було".

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Він додав, що поважає прем'єра, "особливо за роки повномасштабної війни".

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Передісторія:

  • 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.
  • Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.
  • 18 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Володіна – його взяли під варту на 60 днів, до 17 серпня, з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.
  • За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
  • Наразі віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває за кордоном, у пресслужбі кажуть, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу".

ЗеленськийЧернишов ОлексійНАБУ
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