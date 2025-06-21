Чернышов должен вернуться из командировки – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов находится в зарубежной командировке, по завершении которой он должен вернуться.
Источник: Зеленский на встрече с журналистами, на которую не пригласили "Украинскую правду", цитирует "Укринформ"
Прямая речь Зеленского: "То, что мне сказал (премьер-министр Денис – ред.) Шмыгаль, у него командировка.
У него было два задания от меня, от правительства, от всех нас: первое – это открывать хабы в разных странах, а второе – множественное гражданство. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает.
Командировка закончится, должен вернуться, все".
Детали: Президент также прокомментировал слухи о смене правительства, заверив, что "такого разговора со Шмыгалем не было".
Он добавил, что уважает премьера, "особенно за годы полномасштабной войны".
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Предыстория:
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.
- Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.
- 18 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Володина – его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа, с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.
- По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- Сейчас вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов находится за границей, в его пресс-службе говорят, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза".