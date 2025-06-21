Чернышов должен вернуться из командировки – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов находится в зарубежной командировке, по завершении которой он должен вернуться.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами, на которую не пригласили "Украинскую правду", цитирует "Укринформ"

Прямая речь Зеленского: "То, что мне сказал (премьер-министр Денис – ред.) Шмыгаль, у него командировка.

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У него было два задания от меня, от правительства, от всех нас: первое – это открывать хабы в разных странах, а второе – множественное гражданство. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает.

Командировка закончится, должен вернуться, все".

Детали: Президент также прокомментировал слухи о смене правительства, заверив, что "такого разговора со Шмыгалем не было".

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Он добавил, что уважает премьера, "особенно за годы полномасштабной войны".

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