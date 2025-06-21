Чернишова запрошували для вручення підозри на 23 червня ще два дні тому – джерела
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.
Джерело: Железняк у Telegram, джерело УП у правоохоронних органах
Пряма мова Железняка: "За моєю інформацією, яку підтвердили два джерела в уряді, ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на Секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов для того, щоб в понеділок 23 червня він явився для вручення підозри".
Деталі: За словами нардепа, цей документ був у премʼєра та інших топ-посадовців ОП уже до години запитань до уряду.
"Тому вони і розповідають про відрядження "до кінця тижня"", – додав Железняк.
Джерело УП у правоохоронних органах підтверджує інформацію про запрошення Чернишова для вручення підозри.
Що передувало: 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.
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Передісторія:
- 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.
- Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.
- 18 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Володіна – його взяли під варту на 60 днів, до 17 серпня, з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.
- За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
- Наразі віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває за кордоном, у пресслужбі кажуть, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу".