Чернишова запрошували для вручення підозри на 23 червня ще два дні тому – джерела

Олексій Чернишов, фото з його Facebook

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.

Джерело: Железняк у Telegram, джерело УП у правоохоронних органах

Пряма мова Железняка: "За моєю інформацією, яку підтвердили два джерела в уряді, ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на Секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов для того, щоб в понеділок 23 червня він явився для вручення підозри".

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Деталі: За словами нардепа, цей документ був у премʼєра та інших топ-посадовців ОП уже до години запитань до уряду.

"Тому вони і розповідають про відрядження "до кінця тижня"", – додав Железняк.

Джерело УП у правоохоронних органах підтверджує інформацію про запрошення Чернишова для вручення підозри.

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Що передувало: 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.

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Передісторія: