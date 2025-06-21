Чернышова приглашали для вручения подозрения на 23 июня еще два дня назад – источники
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национальной единства Алексею Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня.
Источник: Железняк в Telegram, источник УП в правоохранительных органах
Прямая речь Железняка: "По моей информации, которую подтвердили два источника в правительстве, еще 19 июня НАБУ/САП направили в секретариат КМУ приглашение в Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов, для того, чтобы в понедельник, 23 июня, он явился для вручения подозрения".
Детали: По словам нардепа, этот документ был у премьера и других топ-чиновников ОП уже до часа вопросов к правительству.
"Поэтому они и рассказывают о командировке "до конца недели"", – добавил Железняк.
Источник УП в правоохранительных органах подтверждает информацию о приглашении Чернышова для вручения подозрения.
Что предшествовало: 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
Читайте также: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов
Предыстория:
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.
- Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.
- 18 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Володина – его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа, с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.
- По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- Сейчас вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов находится за границей, в его пресс-службе говорят, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза".