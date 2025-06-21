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Чернышова приглашали для вручения подозрения на 23 июня еще два дня назад – источники

Катерина Тищенко, Михаил ТкачСуббота, 21 июня 2025, 16:58
Чернышова приглашали для вручения подозрения на 23 июня еще два дня назад – источники
Алексей Чернышов, фото из его Facebook

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национальной единства Алексею Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня.

Источник: Железняк в Telegram, источник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Железняка: "По моей информации, которую подтвердили два источника в правительстве, еще 19 июня НАБУ/САП направили в секретариат КМУ приглашение в Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов, для того, чтобы в понедельник, 23 июня, он явился для вручения подозрения".

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Детали: По словам нардепа, этот документ был у премьера и других топ-чиновников ОП уже до часа вопросов к правительству.

"Поэтому они и рассказывают о командировке "до конца недели"", – добавил Железняк.

Источник УП в правоохранительных органах подтверждает информацию о приглашении Чернышова для вручения подозрения.

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Что предшествовало: 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.

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Предыстория:

  • 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.
  • Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым,  бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.
  • 18 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Володина – его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа, с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.
  • По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
  • Сейчас вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов находится за границей, в его пресс-службе говорят, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза".

Чернышев АлексейНАБУКабинет министров
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