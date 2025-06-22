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Внаслідок російського обстрілу Слов’янська загинув підліток, троє людей поранені – ОВА

Іван Д'яконовНеділя, 22 червня 2025, 01:00
Внаслідок російського обстрілу Слов’янська загинув підліток, троє людей поранені – ОВА
Фото: Донецька ОВА

У ніч на 22 червня російські війська завдали чергового удару по Слов’янську Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув 17-річний хлопець, ще троє людей дістали поранення. Пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "У Слов’янську загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

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Фото: Донецька ОВА
 
Фото: Донецька ОВА

Деталі: Очільник області наголосив, що російські війська свідомо цілять у цивільні об’єкти, продовжуючи терор проти місцевого населення.

Передісторія: 

Донецька областьжертвиросійсько-українська війна
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