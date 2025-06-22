В результате российского обстрела Славянска погиб подросток, трое человек ранены – ОВА
Воскресенье, 22 июня 2025, 01:00
В ночь на 22 июня российские войска нанесли очередной удар по Славянску Донецкой области. В результате обстрела погиб 17-летний парень, еще трое человек получили ранения. Повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры.
Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин
Прямая речь: "В Славянске погиб 17-летний парень, трое человек ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 административных здания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля.
Реклама:
Детали: Глава области подчеркнул, что российские войска сознательно целятся в гражданские объекты, продолжая террор против местного населения.
Предыстория:
- Вечером 21 июня российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, есть пострадавшие, под завалами может находиться по меньшей мере один человек.
- В ночь на 22 июня Россия нанесла ракетный удар по Заречному району города Сумы. В результате атаки повреждены частные дома.