В результате российского обстрела Славянска погиб подросток, трое человек ранены – ОВА

В ночь на 22 июня российские войска нанесли очередной удар по Славянску Донецкой области. В результате обстрела погиб 17-летний парень, еще трое человек получили ранения. Повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры.

Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Прямая речь: "В Славянске погиб 17-летний парень, трое человек ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 административных здания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля.

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Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Детали: Глава области подчеркнул, что российские войска сознательно целятся в гражданские объекты, продолжая террор против местного населения.

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