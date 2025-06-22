Израиль ожидает вступления США в войну против Ирана в ближайшие дни – NYT

Израильские чиновники предполагают, что Соединенные Штаты могут присоединиться к войне против Ирана уже в ближайшие дни. В Вашингтоне пока не приняли окончательного решения, однако проводят подготовительные мероприятия, в частности перемещают стратегическую авиацию.

Источник: The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников, которые говорили на условиях анонимности

Детали: Израильские чиновники сообщили, что Израиль ожидает присоединения США к войне против Ирана в ближайшие дни. По их словам, подготовка уже идет.

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Дословно: "Вечером в субботу по местному времени президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом и, как ожидается, должен встретиться со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить возможность присоединения к атакам Израиля на иранские ядерные объекты.

Хотя Белый дом заявил, что Трамп еще не принял окончательного решения об атаке, США отправили несколько бомбардировщиков ВВС B-2 с американской базы через Тихий океан".

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