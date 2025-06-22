Израиль ожидает вступления США в войну против Ирана в ближайшие дни – NYT
Израильские чиновники предполагают, что Соединенные Штаты могут присоединиться к войне против Ирана уже в ближайшие дни. В Вашингтоне пока не приняли окончательного решения, однако проводят подготовительные мероприятия, в частности перемещают стратегическую авиацию.
Источник: The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников, которые говорили на условиях анонимности
Детали: Израильские чиновники сообщили, что Израиль ожидает присоединения США к войне против Ирана в ближайшие дни. По их словам, подготовка уже идет.
Дословно: "Вечером в субботу по местному времени президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом и, как ожидается, должен встретиться со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить возможность присоединения к атакам Израиля на иранские ядерные объекты.
Хотя Белый дом заявил, что Трамп еще не принял окончательного решения об атаке, США отправили несколько бомбардировщиков ВВС B-2 с американской базы через Тихий океан".
Предыстория:
- По данным WSJ, президент США Дональд Трамп одобрил военный план удара по Ирану, но воздерживается от окончательного приказа, наблюдая за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
- Ранее СМИ сообщали, что во время разговора с представителями Министерства обороны Трамп выразил сомнения относительно эффективности удара США по ядерному объекту в Фордо.
- Трампу сообщили, что бомба GBU-57 весом 13,6 тонны способна эффективно уничтожить этот объект, однако президент США остался не до конца убежденным и отложил санкционирование ударов.
- В четверг, 19 июня, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга сообщила, что президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через две недели, а до того времени стремится решить вопрос его ядерной программы путем переговоров.