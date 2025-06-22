Генсек ООН засудив удари США по Ірану та закликав до деескалації
Неділя, 22 червня 2025, 06:49
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку стурбованість через удари США по ядерних обʼєктах Ірану, назвавши це "небезпечною ескалацією".
Джерело: Гутерріш у соцмережі X
Деталі: У своєму дописі Гутерріш назвав удари США "небезпечним загостренням ситуації" в регіоні, який "вже на межі".
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"Зростає ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю – з катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону і світу", – наголосив генсек ООН.
Гутерріш закликав усі держави-члени до деескалації та дотримання своїх зобов'язань за Статутом ООН та інших норм міжнародного права.
"Військового рішення не існує. Єдиний шлях вперед – це дипломатія", – підкреслив Гутерріш.
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Передісторія:
- У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
- Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими".