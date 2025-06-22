Генсек ООН засудив удари США по Ірану та закликав до деескалації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку стурбованість через удари США по ядерних обʼєктах Ірану, назвавши це "небезпечною ескалацією".

Джерело: Гутерріш у соцмережі X

Деталі: У своєму дописі Гутерріш назвав удари США "небезпечним загостренням ситуації" в регіоні, який "вже на межі".

Реклама:

"Зростає ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю – з катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону і світу", – наголосив генсек ООН.

Гутерріш закликав усі держави-члени до деескалації та дотримання своїх зобов'язань за Статутом ООН та інших норм міжнародного права.

"Військового рішення не існує. Єдиний шлях вперед – це дипломатія", – підкреслив Гутерріш.

РЕКЛАМА:

Передісторія: