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Генсек ООН засудив удари США по Ірану та закликав до деескалації

Іван Д'яконовНеділя, 22 червня 2025, 06:49
Генсек ООН засудив удари США по Ірану та закликав до деескалації
Фото: Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку стурбованість через удари США по ядерних обʼєктах Ірану, назвавши це "небезпечною ескалацією".

Джерело: Гутерріш у соцмережі X

Деталі: У своєму дописі Гутерріш назвав удари США "небезпечним загостренням ситуації" в регіоні, який "вже на межі". 

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"Зростає ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю – з катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону і світу", – наголосив генсек ООН.

Гутерріш закликав усі держави-члени до деескалації та дотримання своїх зобов'язань за Статутом ООН та інших норм міжнародного права.

"Військового рішення не існує. Єдиний шлях вперед – це дипломатія", – підкреслив Гутерріш.

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Передісторія: 

ООНСШАІранядерна зброя
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