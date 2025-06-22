Генсек ООН засудил удары США по Ирану и призвал к деэскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность из-за ударов США по ядерным объектам Ирана, назвав это "опасной эскалацией".

Источник: Гутерриш в соцсети X

Детали: В своем сообщении Гутерриш назвал удары США "опасным обострением ситуации" в регионе, который "уже на грани".

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"Растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля – с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и мира", – подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш призвал все государства-члены к деэскалации и соблюдению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права.

"Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия", – подчеркнул Гутерриш.

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