Генсек ООН засудил удары США по Ирану и призвал к деэскалации
Воскресенье, 22 июня 2025, 06:49
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность из-за ударов США по ядерным объектам Ирана, назвав это "опасной эскалацией".
Источник: Гутерриш в соцсети X
Детали: В своем сообщении Гутерриш назвал удары США "опасным обострением ситуации" в регионе, который "уже на грани".
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"Растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля – с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и мира", – подчеркнул генсек ООН.
Гутерриш призвал все государства-члены к деэскалации и соблюдению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права.
"Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия", – подчеркнул Гутерриш.
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Предыстория:
- В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- 22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
- После успешной атаки американских военных на ключевые ядерные объекты Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен немедленно заключить мир. В противном случае, по его словам, будущие авиаудары будут "гораздо более масштабными".