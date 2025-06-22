Іран не припинить збагачувати уран після атак на свої об’єкти – ОАЕІ
Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) заявила, що не має наміру припиняти збагачення урану, незважаючи на удари США по ядерних об’єктах країни.
Джерело: Reuters, Tehran Times з посиланням на ОАЕІ
Деталі: Після нічних ударів США по ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані ОАЕІ заявила, що попри "злісні змови його ворогів, зусилля тисяч революційних і цілеспрямованих учених та експертів не дозволять зупинити розвиток національної промисловості" Ірану – очевидно маючи на увазі розвиток ядерної програми.
Дослівно: "Після жорстоких атак сіоністського ворога протягом останніх кількох днів, сьогодні на світанку ядерні об’єкти країни у Фордо, Натанзі та Ісфахані були атаковані ворогами ісламського Ірану. Це жорстокий акт, що суперечить міжнародному праву, особливо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)".
Передісторія:
- У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
- Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими"