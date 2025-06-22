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Іран не припинить збагачувати уран після атак на свої об’єкти – ОАЕІ

Іван Д'яконовНеділя, 22 червня 2025, 07:48
Іран не припинить збагачувати уран після атак на свої об’єкти – ОАЕІ
Фото: Getty Images

Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) заявила, що не має наміру припиняти збагачення урану, незважаючи на удари США по ядерних об’єктах країни.

Джерело: Reuters, Tehran Times з посиланням на ОАЕІ

Деталі: Після нічних ударів США по ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані ОАЕІ заявила, що попри "злісні змови його ворогів, зусилля тисяч революційних і цілеспрямованих учених та експертів не дозволять зупинити розвиток національної промисловості" Ірану – очевидно маючи на увазі розвиток ядерної програми.

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Дослівно: "Після жорстоких атак сіоністського ворога протягом останніх кількох днів, сьогодні на світанку ядерні об’єкти країни у Фордо, Натанзі та Ісфахані були атаковані ворогами ісламського Ірану. Це жорстокий акт, що суперечить міжнародному праву, особливо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)".

Передісторія: 

ядерна зброяІран
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