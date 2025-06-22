Иран не прекратит обогащать уран после атак на свои объекты – ОАЭИ

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что не намерена прекращать обогащение урана, несмотря на удары США по ядерным объектам страны.

Источник: Reuters, Tehran Times со ссылкой на ОАЭИ

Детали: После ночных ударов США по ядерным объектам в Фордо, Натанзи и Исфахане ОАЭИ заявила, что, несмотря на "злобные заговоры его врагов, усилия тысяч революционных и целеустремленных ученых и экспертов не позволят остановить развитие национальной промышленности" Ирана – очевидно имея в виду развитие ядерной программы.

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Дословно: "После жестоких атак сионистского врага в течение последних нескольких дней, сегодня на рассвете ядерные объекты страны в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы врагами исламского Ирана. Это жестокий акт, противоречащий международному праву, особенно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".

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