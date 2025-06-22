Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран не прекратит обогащать уран после атак на свои объекты – ОАЭИ

Иван ДьяконовВоскресенье, 22 июня 2025, 07:48
Иран не прекратит обогащать уран после атак на свои объекты – ОАЭИ
Фото: Getty Images

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что не намерена прекращать обогащение урана, несмотря на удары США по ядерным объектам страны.

Источник: Reuters, Tehran Times со ссылкой на ОАЭИ

Детали: После ночных ударов США по ядерным объектам в Фордо, Натанзи и Исфахане ОАЭИ заявила, что, несмотря на "злобные заговоры его врагов, усилия тысяч революционных и целеустремленных ученых и экспертов не позволят остановить развитие национальной промышленности" Ирана – очевидно имея в виду развитие ядерной программы.

Реклама:

Дословно: "После жестоких атак сионистского врага в течение последних нескольких дней, сегодня на рассвете ядерные объекты страны в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы врагами исламского Ирана. Это жестокий акт, противоречащий международному праву, особенно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".

Предыстория:

ядерное оружиеИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
Китай подтвердил торговую сделку с США: согласовали поставки критического сырья
Управление госохраны президента купило роскошные внедорожники по 3,5 миллиона
инфографикаКМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии
Россия атаковала 363-мя дронами и 8-ю ракетами: 365 целей обезвредили  
Все новости...
ядерное оружие
Генсек ООН засудил удары США по Ирану и призвал к деэскалации
Премьер Израиля поблагодарил Трампа за удары по ядерным объектам Ирана: "Мир через силу"
Иран заявил, что эвакуировал свои ядерные объекты до того, как США сбросили на них бомбы
Последние новости
13:54
В Одессе объявили подозрение чиновникам из-за смерти 1-летнего мальчика, тело которого нашли в морозилке
13:44
ГУР раскрыло начинку нового иранского "Шахеда" с ИИ и американским компьютером
13:33
Более 50% украинцев доверяют Папе Римскому как посреднику в мирных переговорах с РФ: опрос
13:31
фотоМать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske
13:26
Как из советской кофемолки масштабировать производство сладостей. История MasloTOM
13:21
В последние дни июня в Украине будет дождливо
13:21
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
13:19
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
13:18
видеоГБР: Работники Харьковского СИЗО оставили задержанного умирать в камере
13:08
УП: В регионах планируют сменить руководителей прокуратур, кого предлагают назначить в Кравченко?
Все новости...
Реклама:
Реклама: