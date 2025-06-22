Зеленський поїде на засідання ПАРЄ наступного тижня – ЄП
Президент України Володимир Зеленський планує поїздку до Франції на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на попередню програму ПАРЄ
Деталі: Згідно з планами, глава держави відвідає Страсбург у четвер, 26 червня.
За інформацією ЄП, візит уже погоджено з Офісом президента, однак через насичений графік самітів НАТО і ЄС залишається невелика ймовірність змін у планах.
Наразі не уточнюється, чи Зеленський вирушить до Страсбурга безпосередньо з Гааги, де він ймовірно перебуватиме 23–24 червня на саміті НАТО, і чи візьме участь у саміті ЄС у Брюсселі, де також планувалася участь Зеленського.
Водночас, як зазначає ЄП, у Гаазі після саміту НАТО запланована зустріч українського президента з керівництвом ЄС і лідерами країн-членів.
Передісторія:
- Напередодні, 21 червня, президент Зеленський повідомив, що ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО в Гаазі.
- До цього ЗМІ писали, що у Гаазі на саміті НАТО може відбутись зустріч на високому рівні за участю України, європейських союзників і генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
- Також у Європейській раді розраховують на присутність Зеленського на засіданні лідерів ЄС у Брюсселі 26 червня.