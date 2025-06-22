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Зеленський поїде на засідання ПАРЄ наступного тижня – ЄП

Уляна Кричковська, Ольга КацімонНеділя, 22 червня 2025, 14:40
Зеленський поїде на засідання ПАРЄ наступного тижня – ЄП
Офіційний візит президента України до Австрії 16 червня 2025 року/ОП

Президент України Володимир Зеленський планує поїздку до Франції на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на попередню програму ПАРЄ

Деталі: Згідно з планами, глава держави відвідає Страсбург у четвер, 26 червня.

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За інформацією ЄП, візит уже погоджено з Офісом президента, однак через насичений графік самітів НАТО і ЄС залишається невелика ймовірність змін у планах.

Наразі не уточнюється, чи Зеленський вирушить до Страсбурга безпосередньо з Гааги, де він ймовірно перебуватиме 23–24 червня на саміті НАТО, і чи візьме участь у саміті ЄС у Брюсселі, де також планувалася участь Зеленського.

Водночас, як зазначає ЄП, у Гаазі після саміту НАТО запланована зустріч українського президента з керівництвом ЄС і лідерами країн-членів.

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Передісторія:

ЗеленськийПАРЄ
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