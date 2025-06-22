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Зеленский поедет на заседание ПАСЕ на следующей неделе – ЕП

Уляна Кричковская, Ольга КацимонВоскресенье, 22 июня 2025, 14:40
Зеленский поедет на заседание ПАСЕ на следующей неделе – ЕП
Официальный визит президента Украины в Австрию 16 июня 2025 года / ОП

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку во Францию на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на предварительную программу ПАСЕ

Детали: Согласно планам, глава государства посетит Страсбург в четверг, 26 июня.

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По информации "ЕП", визит уже согласован с Офисом президента, однако из-за насыщенного графика саммитов НАТО и ЕС остаётся небольшая вероятность изменений в планах.

Пока не уточняется, поедет ли Зеленский в Страсбург напрямую из Гааги, где он, вероятно, будет находиться 23–24 июня на саммите НАТО, и примет ли участие в саммите ЕС в Брюсселе, в котором также планировалось его участие.

В то же время, как отмечает "ЕП", в Гааге после саммита НАТО запланирована встреча украинского президента с руководством ЕС и лидерами стран-членов.

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ЗеленскийПАСЕ
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