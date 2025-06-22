Зеленский поедет на заседание ПАСЕ на следующей неделе – ЕП
Президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку во Францию на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на предварительную программу ПАСЕ
Детали: Согласно планам, глава государства посетит Страсбург в четверг, 26 июня.
По информации "ЕП", визит уже согласован с Офисом президента, однако из-за насыщенного графика саммитов НАТО и ЕС остаётся небольшая вероятность изменений в планах.
Пока не уточняется, поедет ли Зеленский в Страсбург напрямую из Гааги, где он, вероятно, будет находиться 23–24 июня на саммите НАТО, и примет ли участие в саммите ЕС в Брюсселе, в котором также планировалось его участие.
В то же время, как отмечает "ЕП", в Гааге после саммита НАТО запланирована встреча украинского президента с руководством ЕС и лидерами стран-членов.
Предыстория:
- Накануне, 21 июня, президент Зеленский сообщил, что ещё не решил, поедет ли на саммит НАТО в Гааге.
- Ранее СМИ писали, что в Гааге на саммите НАТО может состояться встреча на высоком уровне с участием Украины, европейских союзников и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
- Также в Европейском совете рассчитывают на присутствие Зеленского на заседании лидеров ЕС в Брюсселе 26 июня.