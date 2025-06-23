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Підтримувані Іраном бойовики готують атаки на американські бази в Іраку та Сирії – NYT

Іван Д'яконовПонеділок, 23 червня 2025, 02:00
Підтримувані Іраном бойовики готують атаки на американські бази в Іраку та Сирії – NYT
Ілюстративне фото: Getty Images

США стало відомо, що підтримувані Іраном бойовики готуються атакувати військові об’єкти США в Іраку, а можливо, і в Сирії.

Джерело: The New York Times з посиланням на військових і розвідку США

Деталі: За даними американських посадовців, підтримувані Іраном бойовики готуються до нападів на американські бази в Іраку. Водночас джерела не виключають, що під удар можуть потрапити й об’єкти в Сирії.

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Дослівно: "Однак поки що ці угруповання утримуються від дій, і, за словами одного з американських чиновників, іракська влада докладає значних зусиль, щоб переконати бойовиків не вдаватися до атак."

Передісторія: 

  • 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
  • Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими".
  • Також Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти" після того, як США атакувала три ядерні об'єкти в країні.

Читайте також: Трамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран

СШАІрантероризмвійна
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