Підтримувані Іраном бойовики готують атаки на американські бази в Іраку та Сирії – NYT
Понеділок, 23 червня 2025, 02:00
США стало відомо, що підтримувані Іраном бойовики готуються атакувати військові об’єкти США в Іраку, а можливо, і в Сирії.
Джерело: The New York Times з посиланням на військових і розвідку США
Деталі: За даними американських посадовців, підтримувані Іраном бойовики готуються до нападів на американські бази в Іраку. Водночас джерела не виключають, що під удар можуть потрапити й об’єкти в Сирії.
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Дослівно: "Однак поки що ці угруповання утримуються від дій, і, за словами одного з американських чиновників, іракська влада докладає значних зусиль, щоб переконати бойовиків не вдаватися до атак."
Передісторія:
- 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
- Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими".
- Також Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти" після того, як США атакувала три ядерні об'єкти в країні.
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