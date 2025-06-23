Підтримувані Іраном бойовики готують атаки на американські бази в Іраку та Сирії – NYT

США стало відомо, що підтримувані Іраном бойовики готуються атакувати військові об’єкти США в Іраку, а можливо, і в Сирії.

Джерело: The New York Times з посиланням на військових і розвідку США

Деталі: За даними американських посадовців, підтримувані Іраном бойовики готуються до нападів на американські бази в Іраку. Водночас джерела не виключають, що під удар можуть потрапити й об’єкти в Сирії.

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Дослівно: "Однак поки що ці угруповання утримуються від дій, і, за словами одного з американських чиновників, іракська влада докладає значних зусиль, щоб переконати бойовиків не вдаватися до атак."

Передісторія:

22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.

Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими".

Також Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти" після того, як США атакувала три ядерні об'єкти в країні.

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