Поддерживаемые Ираном боевики готовят атаки на американские базы в Ираке и Сирии – NYT

США стало известно, что поддерживаемые Ираном боевики готовятся атаковать военные объекты США в Ираке, а возможно, и в Сирии.

Источник: The New York Times со ссылкой на военных и разведку США

Детали: По данным американских чиновников, поддерживаемые Ираном боевики готовятся к нападениям на американские базы в Ираке. В то же время источники не исключают, что под удар могут попасть и объекты в Сирии.

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Дословно: "Однако пока эти группировки воздерживаются от действий, и, по словам одного из американских чиновников, иракские власти прилагают значительные усилия, чтобы убедить боевиков не прибегать к атакам".

Предыстория:

22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.

После успешной атаки американских военных на ключевые ядерные объекты Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен немедленно заключить мир. В противном случае, по его словам, будущие авиаудары будут "гораздо более масштабными".

Также Трамп предостерег Иран от "любой мести" после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.

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