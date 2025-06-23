Держдеп США оголосив "глобальне попередження" для своїх громадян на тлі ескалації на Близькому Сході
Державний департамент США випустив "глобальне попередження" в якому закликав американських громадян до підвищеної обережності за кордоном після американських ударів по іранських ядерних об'єктах та погроз Ірану у відповідь.
Джерело: заява Держдепу на сайті відомства
Дослівно: "Конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у подорожах і періодичного закриття повітряного простору на Близькому Сході. Існує ймовірність демонстрацій, спрямованих проти громадян та інтересів США за кордоном. Державний департамент радить громадянам США в усьому світі проявляти підвищену обережність".
Деталі: Такі всесвітні застереження є рідкісним кроком. Востаннє Держдеп вдавався до подібного попередження у жовтні 2023 року – після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль з території Сектора Гази.
Передісторія:
- 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
- Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими".
- Також Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти" після того, як США атакувала три ядерні об'єкти в країні.
- У відповідь на це міністр закордонних справ Ірану заявив, що країна залишає за собою право на помсту, а Корпус вартових ісламської революції (КВІР) натякнув на можливі атаки на американські військові бази у регіоні.
- У неділю, 22 червня, під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, постійний представник Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив, що "час, характер і масштаб" відповіді Тегерана "будуть визначатися його збройними силами".