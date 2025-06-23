Держдеп США оголосив "глобальне попередження" для своїх громадян на тлі ескалації на Близькому Сході

Державний департамент США випустив "глобальне попередження" в якому закликав американських громадян до підвищеної обережності за кордоном після американських ударів по іранських ядерних об'єктах та погроз Ірану у відповідь.

Джерело: заява Держдепу на сайті відомства

Дослівно: "Конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у подорожах і періодичного закриття повітряного простору на Близькому Сході. Існує ймовірність демонстрацій, спрямованих проти громадян та інтересів США за кордоном. Державний департамент радить громадянам США в усьому світі проявляти підвищену обережність".

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Деталі: Такі всесвітні застереження є рідкісним кроком. Востаннє Держдеп вдавався до подібного попередження у жовтні 2023 року – після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль з території Сектора Гази.

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