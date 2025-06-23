Госдеп США объявил "глобальное предупреждение" для своих граждан на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Государственный департамент США выпустил "глобальное предупреждение", призвав американских граждан к повышенной осторожности за рубежом после американских ударов по иранским ядерным объектам и угроз Ирана в ответ.

Источник: заявление Госдепа на сайте ведомства

Дословно: "Конфликт между Израилем и Ираном привел к перебоям в путешествиях и периодическому закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций, направленных против граждан и интересов США за рубежом. Государственный департамент советует гражданам США во всем мире проявлять повышенную осторожность".

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Детали: Такие всемирные предостережения являются редким шагом. Последний раз Госдеп прибегал к подобному предупреждению в октябре 2023 года – после нападения группировки ХАМАС на Израиль с территории Сектора Газа.

Предыстория: