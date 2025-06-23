Госдеп США объявил "глобальное предупреждение" для своих граждан на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Государственный департамент США выпустил "глобальное предупреждение", призвав американских граждан к повышенной осторожности за рубежом после американских ударов по иранским ядерным объектам и угроз Ирана в ответ.
Источник: заявление Госдепа на сайте ведомства
Дословно: "Конфликт между Израилем и Ираном привел к перебоям в путешествиях и периодическому закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций, направленных против граждан и интересов США за рубежом. Государственный департамент советует гражданам США во всем мире проявлять повышенную осторожность".
Детали: Такие всемирные предостережения являются редким шагом. Последний раз Госдеп прибегал к подобному предупреждению в октябре 2023 года – после нападения группировки ХАМАС на Израиль с территории Сектора Газа.
Предыстория:
- 22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
- После успешной атаки американских военных на ключевые ядерные объекты Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен немедленно заключить мир. В противном случае, по его словам, будущие авиаудары будут "гораздо более масштабными".
- Также Трамп предостерег Иран от "любой мести" после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.
- В ответ на это министр иностранных дел Ирана заявил, что страна оставляет за собой право на месть, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) намекнул на возможные атаки на американские военные базы в регионе.
- В воскресенье, во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что "время, характер и масштаб" ответа Тегерана "будут определяться его вооруженными силами".