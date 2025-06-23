Удар росіян по Краматорську 21 червня: кількість жертв зросла до 5

Кількість жертв російського удару по житловому будинку у Краматорську 21 червня зросла до 5 – вранці 23 червня рятувальники дістали з-під звалів тіло ще однієї загиблої людини.

Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в Facebook

Пряма мова очільника МВА: "Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіло п'ятої жертви російського терору у Краматорську".

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