Удар росіян по Краматорську 21 червня: кількість жертв зросла до 5
Понеділок, 23 червня 2025, 12:28
Кількість жертв російського удару по житловому будинку у Краматорську 21 червня зросла до 5 – вранці 23 червня рятувальники дістали з-під звалів тіло ще однієї загиблої людини.
Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в Facebook
Пряма мова очільника МВА: "Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіло п'ятої жертви російського терору у Краматорську".
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Передісторія:
- Увечері 21 червня війська РФ завдали ударів по багатоповерхівці у Краматорську, частина будівлі обвалилась.
- 22 червня повідомлялося, що внаслідок цієї атаки 4 людини загинули та ще 4 дістали поранення.