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Удар росіян по Краматорську 21 червня: кількість жертв зросла до 5

Ірина БалачукПонеділок, 23 червня 2025, 12:28
Удар росіян по Краматорську 21 червня: кількість жертв зросла до 5
Фото з Facebook Олександра Гончаренка

Кількість жертв російського удару по житловому будинку у Краматорську 21 червня зросла до 5 – вранці 23 червня рятувальники дістали з-під звалів тіло ще однієї загиблої людини.

Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в Facebook

Пряма мова очільника МВА: "Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіло п'ятої жертви російського терору у Краматорську".

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Передісторія: 

КраматорськДонецька областьжертви
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