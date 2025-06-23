Удар россиян по Краматорску 21 июня: количество жертв возросло до 5

Количество жертв российского удара по жилому дому в Краматорске 21 июня возросло до 5 – утром 23 июня спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего человека.

Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook

Прямая речь главы ГВА: "Спасатели деблокировали из-под завалов дома тело пятой жертвы российского террора в Краматорске".

Реклама:

Предыстория: