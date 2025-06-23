Удар россиян по Краматорску 21 июня: количество жертв возросло до 5
Понедельник, 23 июня 2025, 12:28
Количество жертв российского удара по жилому дому в Краматорске 21 июня возросло до 5 – утром 23 июня спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего человека.
Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook
Прямая речь главы ГВА: "Спасатели деблокировали из-под завалов дома тело пятой жертвы российского террора в Краматорске".
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Предыстория:
- Вечером 21 июня войска РФ нанесли удары по многоэтажке в Краматорске, часть здания обвалилась.
- 22 июня сообщалось, что в результате этой атаки 4 человека погибли и еще 4 получили ранения.