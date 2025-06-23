ССО уразили нафтобазу ворога в Ростовській області

В ніч на понеділок Сили оборони завдали удару по нафтобазі "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ, яка забезпечує паливно-мастильними матеріалами нафтопродуктами збройні сили держави-агресора.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Дослівно: "В рамках зниження наступальних спроможностей противника, у ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області...

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Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України".

Деталі: За даними Генштабу, підтверджено досягнення українських засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються.

Довідково: Комбінат "Атлас" використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

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Його неодноразово вражали українські дрони. Зокрема в серпні та листопаді 2024 року.