ССО поразили нефтебазу врага в Ростовской области

В ночь на понедельник Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Комбинат "Атлас" в Ростовской области РФ, которая обеспечивает горюче-смазочными материалами нефтепродуктами вооруженные силы государства-агрессора.

Источник: Генштаб в соцсетях

Дословно: "В рамках снижения наступательных возможностей противника, в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области".

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Детали: По данным Генштаба, подтверждено достижение украинских средств поражения района цели. Зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются...

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Справка: Комбинат "Атлас" используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

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Его неоднократно поражали украинские дроны. В частности в августе и ноябре 2024 года.