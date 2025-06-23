СМИ: Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Катаре
Иран 23 июня запустил по меньшей мере 10 ракет по американским военным базам в Катаре, там сообщают, что ПВО отразила атаку.
Источник: корреспондент по вопросам международных дел Axios Барак Равид в соцсети Х, Al Jazeera, Reuters
Детали: Как сообщает журналист со ссылкой на израильского и арабского чиновников, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по ядерным объектам.
Агентство "Аль-Джазира" сообщает о вспышках и звуках взрывов над Дохой.
По данным издания, военно-воздушная база Аль-Удейд площадью 24 гектара, расположенная к юго-западу от столицы Дохи, является передовой штаб-квартирой Центрального командования США.
База руководит военными операциями США на территории, простирающейся от Египта на западе до Казахстана на востоке.
Созданная в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве в 1996 году, она является крупнейшей базой США на Ближнем Востоке и вмещает около 10 000 военнослужащих.
Катар и ОАЕ вечером 23 июня закрыли свое воздушное пространство. США призвали своих граждан в Катаре "укрыться на месте до дальнейших распоряжений".
Высший орган безопасности Ирана заявил в своем заявлении, что его вооруженные силы использовали столько же бомб, сколько США использовали во время атаки на ядерные объекты Ирана.
В заявлении также говорится, что американская база находилась вдали от городских объектов и жилых районов Катара, поэтому это не представляло "никакой угрозы для дружественного и братского соседа Катара".
Катар заявил, что оставляет за собой право ответить напрямую и в соответствии с международным правом после того, как Иран нанёс удар по американской военной базе Аль-Удейд в Дохе в ответ на атаку США на иранские ядерные объекты.
Министр обороны сообщил "Аль-Джазире", что Катарская противовоздушная оборона перехватила ракетную атаку на американскую военную базу Аль-Удейд.
Предистория:
- 22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
- Атаку назвали успешной, а президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен немедленно заключить мир. В противном случае он пригрозил "гораздо более масштабными ударами" в будущем.
- Также Трамп предостерег Иран от "любой мести" после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.