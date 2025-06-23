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СМИ: Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Катаре

Татьяна ОлейникПонедельник, 23 июня 2025, 20:13
СМИ: Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Катаре
скриншот

Иран 23 июня запустил по меньшей мере 10 ракет по американским военным базам в Катаре, там сообщают, что ПВО отразила атаку.

Источник: корреспондент по вопросам международных дел Axios Барак Равид в соцсети Х, Al Jazeera, Reuters

Детали: Как сообщает журналист со ссылкой на израильского и арабского чиновников, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по ядерным объектам.

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Агентство "Аль-Джазира" сообщает о вспышках и звуках взрывов над Дохой.

По данным издания, военно-воздушная база Аль-Удейд площадью 24 гектара, расположенная к юго-западу от столицы Дохи, является передовой штаб-квартирой Центрального командования США.

База руководит военными операциями США на территории, простирающейся от Египта на западе до Казахстана на востоке.

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Созданная в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве в 1996 году, она является крупнейшей базой США на Ближнем Востоке и вмещает около 10 000 военнослужащих.

Катар и ОАЕ вечером 23 июня закрыли свое воздушное пространство. США призвали своих граждан в Катаре "укрыться на месте до дальнейших распоряжений".

Высший орган безопасности Ирана заявил в своем заявлении, что его вооруженные силы использовали столько же бомб, сколько США использовали во время атаки на ядерные объекты Ирана.

В заявлении также говорится, что американская база находилась вдали от городских объектов и жилых районов Катара, поэтому это не представляло "никакой угрозы для дружественного и братского соседа Катара".

Катар заявил, что оставляет за собой право ответить напрямую и в соответствии с международным правом после того, как Иран нанёс удар по американской военной базе Аль-Удейд в Дохе в ответ на атаку США на иранские ядерные объекты.

Министр обороны сообщил "Аль-Джазире", что Катарская противовоздушная оборона перехватила ракетную атаку на американскую военную базу Аль-Удейд.

Предистория: 

ИранИзраильСШАвойна
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