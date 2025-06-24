Трамп зробив ще одну заяву про Ізраїль та Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран "майже одночасно звернулися" до нього, нібито повідомивши про бажання примиритися.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Тruths

Пряма мова Трампа: "Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до мене і сказали: "МИР!"

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Я знав, що час настав. Світ і Близький Схід – справжні ПЕРЕМОЖЦІ!

Обидві нації побачать у своєму майбутньому велику ЛЮБОВ, МИР І ПРОЦВІТАННЯ.

Вони так багато отримати, але й так багато втратити, якщо зійдуть зі шляху ПРАВЕДНОСТІ та ІСТИНИ".

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Що передувало: Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не вестиме військових дій, якщо Ізраїль припинить удари.

Він подякував збройним силам Ірану і заявив, що військові операції проти Ізраїлю "тривали до останньої хвилини", натякнувши, що бойові дії, ймовірно, закінчилися.

Після цього ізраїльські військові заявили, що виявили ракети, запущені в бік Ізраїлю з Ірану, і повідомили, що ведуть дії з перехоплення.